Юрий Новиков о натурализации Лайпсика: «Нормальный процесс, используется во всем мире. СКА имеет полное право принимать решения»

Теги СКА Юрий Новиков КХЛ Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Юрий Новиков оценил решение Брендана Лайпсика получить гражданство России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

«Натурализация — это нормальный процесс. Он используется во всем мире. Спортсмены определяются со страной, с которой они хотят связать свою дальнейшую судьбу. 

Это радует, потому что не так часто случаются такие ситуации, когда серьезные, взрослые игроки принимают подобные решения и хотят связать свою судьбу с нашей страной. Если его берут, скажем так, в топовую команду России, которой является Питер, то это показатель.

Не кажется ли мне, что у нас и так достаточно своих ребят? Да, ситуация очень проста. Мы на Канаду смотрим с уважением. Канада, Америка – это все-таки ведущие хоккейные страны. В каждой команде есть конкретные ситуации.

Во-первых, в каждой команде есть задача. У кого-то она выше, максимальная, у кого-то меньше. Перед СКА стоит задача выиграть Кубок Гагарина. Поэтому он имеет полное право в рамках всех наших спортивных и гражданских кодексов принимать решения и дальше смотреть на результат.

Думаю, Лайпсик получит возможность раскрыть свой потенциал и сыграть так, как ожидают от него. Иногда бывают случаи, когда средний игрок становится лучшим благодаря условиям. Очень хорошо, что канадец присоединяется к команде.

Приглашение иностранца — это не только политический поступок, но и спортивная составляющая. Руководители клуба берут на себя ответственность. Лайпсик уже три года играет в России. Он уже обрусевший, пусть пока что и не юридически. Но все равно отмечу, что это поступок взрослого человека. Его можно только приветствовать», — сказал заслуженный тренер России.

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2 комментария

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Амфитрион
Конечно это поступок взрослого человека. Нормального, взрослого человека, который понимает, что в родных пенатах он сможет максимум за минималку пылить в каком-нибудь фарме. А проснувшаяся любовь к березкам спокойно утихнет с окончанием контракта.
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DimaNN
Понял Лайпсик насколько переплачивают нашим местным, за паспорт, и тоже захотел стать гражданином РФ. Тем более канадское гражданство у него останется.
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