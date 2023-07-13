Юрий Новиков о натурализации Лайпсика: «Нормальный процесс, используется во всем мире. СКА имеет полное право принимать решения»

Юрий Новиков оценил решение Брендана Лайпсика получить гражданство России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

«Натурализация — это нормальный процесс. Он используется во всем мире. Спортсмены определяются со страной, с которой они хотят связать свою дальнейшую судьбу.

Это радует, потому что не так часто случаются такие ситуации, когда серьезные, взрослые игроки принимают подобные решения и хотят связать свою судьбу с нашей страной. Если его берут, скажем так, в топовую команду России, которой является Питер, то это показатель.

Не кажется ли мне, что у нас и так достаточно своих ребят? Да, ситуация очень проста. Мы на Канаду смотрим с уважением. Канада, Америка – это все-таки ведущие хоккейные страны. В каждой команде есть конкретные ситуации.

Во-первых, в каждой команде есть задача. У кого-то она выше, максимальная, у кого-то меньше. Перед СКА стоит задача выиграть Кубок Гагарина. Поэтому он имеет полное право в рамках всех наших спортивных и гражданских кодексов принимать решения и дальше смотреть на результат.

Думаю, Лайпсик получит возможность раскрыть свой потенциал и сыграть так, как ожидают от него. Иногда бывают случаи, когда средний игрок становится лучшим благодаря условиям. Очень хорошо, что канадец присоединяется к команде.

Приглашение иностранца — это не только политический поступок, но и спортивная составляющая. Руководители клуба берут на себя ответственность. уже три года играет в России. Он уже обрусевший, пусть пока что и не юридически. Но все равно отмечу, что это поступок взрослого человека. Его можно только приветствовать», — сказал заслуженный тренер России.