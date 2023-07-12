Щитов о Лайпсике в сборной России: «Нонсенс, это будет ударом по нашему хоккею. Зачем приглашать его, если есть игроки гораздо сильнее?»

Никита Щитов высказался о желании Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

– В ФХР сократили количество легионеров, но забыли, что есть такие лазейки, когда можно натурализовать игрока. По этому пути могут пойти и другие клубы. Был ли вообще смысл сокращать количество легионеров? Не думаю, что Лайпсик влюбился в Россию и решил стать гражданином страны. Хотя и такое бывает, например, Джефф Монсон. Скорее всего, это такой ход, чтобы усилить команду.

– Лайпсик сможет играть за сборную России…

– У нас страна со своей хоккейной историей и богата на таланты. Одно дело, если бы Лайпсик с детства жил в России. Но зачем приглашать его в сборную, если есть игроки гораздо сильнее?

Это не то, что не украсит, даже будет ударом по нашему хоккею. Это нонсенс. Хотя с кем сейчас играть? С белорусами? Не вижу смысла привлекать в сборную. Впрочем, все решать штабу национальной команды. Болельщики, думаю, тоже считают, что сборной не нужен канадец, – сказал бывший защитник клубов .