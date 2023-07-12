Щитов о Лайпсике в сборной России: «Нонсенс, это будет ударом по нашему хоккею. Зачем приглашать его, если есть игроки гораздо сильнее?»

Теги СКА Сборная России по хоккею Никита Щитов КХЛ лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Никита Щитов высказался о желании Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину. 

– В ФХР сократили количество легионеров, но забыли, что есть такие лазейки, когда можно натурализовать игрока. По этому пути могут пойти и другие клубы. Был ли вообще смысл сокращать количество легионеров? Не думаю, что Лайпсик влюбился в Россию и решил стать гражданином страны. Хотя и такое бывает, например, Джефф Монсон. Скорее всего, это такой ход, чтобы усилить команду.

– Лайпсик сможет играть за сборную России…

– У нас страна со своей хоккейной историей и богата на таланты. Одно дело, если бы Лайпсик с детства жил в России. Но зачем приглашать его в сборную, если есть игроки гораздо сильнее?

Это не то, что не украсит, даже будет ударом по нашему хоккею. Это нонсенс. Хотя с кем сейчас играть? С белорусами? Не вижу смысла привлекать Лайпсика в сборную. Впрочем, все решать штабу национальной команды. Болельщики, думаю, тоже считают, что сборной не нужен канадец, – сказал бывший защитник клубов КХЛ

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2 комментария

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Павел павел
я тоже не вижу смысла
это не исиория Брета Халла
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