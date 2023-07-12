Каменский о желании Лайпсика получить гражданство России: «Он выбрал великую страну. Почему бы нет?»

Теги СКА Валерий Каменский КХЛ Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить гражданство России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину. 

«Связано ли это с уменьшением количества легионеров в КХЛ? Думаю, нет. С этим не связано. Это его желание, его жизнь, он выбрал Россию, великую страну, почему бы нет? Он играл долгое время здесь, жил с семьей, ему понравилось. Это выбор каждого, где ему жить. 

Не считаю ли я, что желание Лайпсика связано с его намерением сэкономить на налогах? Это надо у него спросить, я же не знаю законов его страны. Наверное, он взвесил все за и против и принял решение, поговорив с близкими. Это его решение. А какие выгоды, это надо у него спросить», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Он выбрал дешевую для жизни страну. Дешёвая аренда жилья по сравнению с СА и низкий налог. Не забываем про его репутацию в НХЛ и несопоставимые зарплаты в лигах Европы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Дешевое жилье, дешевый корм, дешевый секс, почему бы и нет?😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Каменский: все, что заработал в НХЛ пропил. Почему бы и нет???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Bashibuzuck
Дешевое жилье, дешевый корм, дешевый секс, почему бы и нет?😁
Корм ни разу не дешевле, цены сопоставимы, но качество в СА намного выше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий