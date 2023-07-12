Каменский о желании Лайпсика получить гражданство России: «Он выбрал великую страну. Почему бы нет?»

Валерий Каменский прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить гражданство России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

«Связано ли это с уменьшением количества легионеров в КХЛ? Думаю, нет. С этим не связано. Это его желание, его жизнь, он выбрал Россию, великую страну, почему бы нет? Он играл долгое время здесь, жил с семьей, ему понравилось. Это выбор каждого, где ему жить.

Не считаю ли я, что желание связано с его намерением сэкономить на налогах? Это надо у него спросить, я же не знаю законов его страны. Наверное, он взвесил все за и против и принял решение, поговорив с близкими. Это его решение. А какие выгоды, это надо у него спросить», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.