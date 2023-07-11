Роман Ротенберг заявил, что легионер СКА Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 29-летним форвардом из Канады на 2 года.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину.

В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе – это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в .

Брендан уже три года живет в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров.

Его любимый игрок – Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.

Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.