Роман Ротенберг: «Лайпсик пожелал принять гражданство России и написал Путину. Игроки «Зенита» получили паспорта, а Бразилия в футболе – как Канада в хоккее»

Теги Зенит СКА Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Малком Клаудиньо Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что легионер СКА Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 29-летним форвардом из Канады на 2 года. 

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину.

В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе – это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ.

Брендан уже три года живет в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров.

Его любимый игрок – Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.

Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале. 

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23 комментария

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Lanc
Письмо Путину? Чтобы решить вопрос с Путиным, нужно звонить Лукашенко.
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HI MARS
Пупа раздаёт гражданства и звание героя России направо и налево
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Артем Зырянов
Ответ кракадил
Ещё один россиянин, обладатель кубка стенли будет
Он не был обладателем Кубка Стэнли.
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genowayy
Ротенберг опять с каким-то невидимым собеседником разговаривает. Что-то объясняет.
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Александр Балабанов
Ответ кракадил
Да ладно. С вашиком был
Увы. В том сезоне он играл за Вегас и Ванкувер.
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serious fan
Система "Красная машина" работает. Видно сразу.
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Ёшимин Бональдо
Скоро можно будет регистрировать новую партию "Новые русские" во главе с Монсоном
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Valery McCane
Учитывая падающий уровень нашего хоккея и превращения его в средний (аля германия, Швейцария), даже усиление для сборной)) Если в течение пары лет допустят куда то, то можно и рассмотреть. понятно что паспорт ради легионерского места и налогов.
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Кеша
Уверен , что получит паспорт быстрее Меннела . Нет сомнений.
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Джанлука Нальюка
Дикая фальш в каждой фразе
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Сергей
А сауна финская как баня русская
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кракадил
Ответ Артем Зырянов
Он не был обладателем Кубка Стэнли.
Ну да. Проверил. Почему то был уверен, что он был в том чемпионском вашике. Надо удалять камент)
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Артем Зырянов
Ответ кракадил
Ну да. Проверил. Почему то был уверен, что он был в том чемпионском вашике. Надо удалять камент)
Он намного позднее пришел.
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artem saribekyan
Ответ HI MARS
Пупа раздаёт гражданства и звание героя России направо и налево
Пупа твой родной папа...
Рот у тебя гнилой..
Р.S.
Спортс, какое бы не было у вас отношение к Президенту России, вы не должны допускать , чтобы какая- та крыса оскорбляла его.
ОскорбитьПрезидента- оскорбить Россию. Вы пропустили оскорбление ,,крысы", но на мой ответ ему реагируете предупреждением.
Вы уже банили меня, хотя я так и не понял за что, теперь начинаете снова процесс предупреждений... Печально потому, что для вас всё одно кого ,,предупреждать": ,,ципсошник" на сайте вашем, или человек, который не приемлет оскорблений России.
Удивительно.
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