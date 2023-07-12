Губерниев о Лайпсике: «Либо он сильно любит Россию, либо деньги и нашу систему налогообложения. Может, он понял, что русские березки лучше канадских, начал читать Есенина»

Дмитрий Губерниев прокомментировал желание Брендана Лайпсика получить паспорт РФ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

«Если он хочет принять российское гражданство, то это одно из двух. Либо он сильно любит Россию, страны сильно похожи, либо он сильно любит российские деньги и нашу систему налогообложения. Надо спросить у хоккеиста, что в данной ситуации ему милее.

Может быть, он прислонялся к канадским березкам и понял, что русские березки значительно лучше, затем начал читать Есенина на русском языке и решил сменить гражданство.

Очень верю, что это не финансовый фактор, а именно любовь к стране, может быть, к питерским женщинам, Санкт‑Петербургу. Эти детали нужно спрашивать у него», – сказал комментатор « ».