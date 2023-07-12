Экс-вратарь «Айлендерс», «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса» Грайсс закончил карьеру в 37 лет

Вратарь Томас Грайсс объявил о завершении карьеры в 37 лет.

«Были некоторые размышления [по поводу продолжения карьеры], но суть в том, что я рассмотрел несколько предложений, которые мне не очень понравились. Теперь я с нетерпением жду возможности заняться чем-то новым в своей жизни. Наша работа предполагает большую свободу, но теперь я могу решать какие-то новые задачи.

В спортивном плане у меня лучше всего получилось с « ». Но в каждом месте, где я бывал, были замечательные моменты. В Финиксе было приятно жить, или моя первая игра в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» была особенной. Калифорния – прекрасное место для отдыха, и там есть чем заняться. Я совершил там несколько приятных поездок, например, довольно часто ездил на озеро Тахо.

В « » я снова встретился с некоторыми ребятами, с которыми раньше играл в «Сан-Хосе». На каждой остановке было что-то хорошее.

Год с «Айлендерс», когда мы выиграли в первом раунде плей-офф и, конечно, я завоевал «Дженнингс Трофи», был особенным. Это было хорошее место для меня. Там хорошая экология, и мне нравилось там жить. Это, безусловно, было одним из самых ярких моментов для меня», – сказал Грайсс.

Немецкий голкипер провел 14 сезонов в НХЛ. Он выступал за такие клубы, как «Сан-Хосе», « », «Айлендерс», «Детройт» и « ». Всего в рамках регулярных сезонов НХЛ Грайсс сыграл 368 матчей, в которых одержал 162 победы и пропустил 903 гола.