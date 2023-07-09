Колайаково предложил создать Летнюю лигу НХЛ на примере НБА

Карло Колайаково предложил НХЛ создать еще один турнир.

Бывший защитник клубов НХЛ высказал идею о том, что лига должна создать такой же турнир, как Летняя лига НБА.

« следует создать летнюю лигу, как в НБА», – написал Карло Колайаково.

Летняя лига НБА – турнир, который проводится после завершения сезона. В этих матчах игроками стартовой пятерки становятся молодые игроки систем клубов, либо выбранные на драфте баскетболисты.