Колайаково предложил создать Летнюю лигу НХЛ на примере НБА
Карло Колайаково предложил НХЛ создать еще один турнир.
Бывший защитник клубов НХЛ высказал идею о том, что лига должна создать такой же турнир, как Летняя лига НБА.
«НХЛ следует создать летнюю лигу, как в НБА», – написал Карло Колайаково.
Летняя лига НБА – турнир, который проводится после завершения сезона. В этих матчах игроками стартовой пятерки становятся молодые игроки систем клубов, либо выбранные на драфте баскетболисты.
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