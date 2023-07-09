Колайаково предложил создать Летнюю лигу НХЛ на примере НБА

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Карло Колайаково предложил НХЛ создать еще один турнир.

Бывший защитник клубов НХЛ высказал идею о том, что лига должна создать такой же турнир, как Летняя лига НБА.

«НХЛ следует создать летнюю лигу, как в НБА», – написал Карло Колайаково.

Летняя лига НБА – турнир, который проводится после завершения сезона. В этих матчах игроками стартовой пятерки становятся молодые игроки систем клубов, либо выбранные на драфте баскетболисты.

3 комментария

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Strannix
Ответ Артем Садуллаев
Как для зрителя конечно хорошая идея. Но основных игроков туда не затянешь. Как вариант набирать составы с АХЛ и только задрафтованных.
Ну почему, в той же ротенберговской 3на3 было достаточно много известных игроков. Так и тут, игроки 3-4 троек НХЛ, несколько звёзд которым скучно летом, ахловцы, бывшие игроки НХЛ которые ещё норм могут покататься.
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+2
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icey_punk
Ответ Артем Садуллаев
Как для зрителя конечно хорошая идея. Но основных игроков туда не затянешь. Как вариант набирать составы с АХЛ и только задрафтованных.
C 7 раундов можно собрать много задрафтованных
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