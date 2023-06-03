Кузнецов и Проворов – в рейтинге худших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic

Два российских хоккеиста включены в рейтинг самых невыгодных контрактов в сезоне НХЛ.

The Athletic опубликовал рейтинг худших контрактов по соотношению цена-качество для каждой команды лиги в нынешнем сезоне.

Для анализа использовалась модель, которая учитывает такие показатели, как набранные очки, действия при игре в обороне, заработанные штрафы, заблокированные броски, выигранные вбрасывания и другое. Полученный результат (GSVA) переводится в рыночную стоимость, которая сравнивалась с их фактической зарплатой.

В рейтинг не включались вратари.

Итоговый список:

«Анахайм» – Райан Строум (кэпхит 5 миллионов долларов в этом сезоне);

«Аризона» – Зак Кэссиан (3,2 млн);

«Бостон» – Майк Райлли (3 млн);

«Баффало» – Кайл Окпосо (6 млн);

«Калгари» – Милан Лучич (6 млн);

«Каролина» – Джордан Стаал (6 млн);

«Чикаго» – (10,5 млн);

«Колорадо» – Эрик Джонсон (6 млн);

«Коламбус» – Эрик Гудбрэнсон (4 млн);

« » – (9,5 млн);

«Детройт» – Бен Чиарот (4,75 млн);

«Эдмонтон» – Дарнелл Нерс (9,25 млн);

«Флорида» – Аарон Экблад (7,5 млн);

« » – (11 млн);

«Миннесота» – Мэтт Дамба (6 млн);

«Монреаль» – Кристиан Дворак (4,45 млн);

«Нэшвилл» – Райан Джохансен (8 млн);

«Нью-Джерси» – Майлс Вуд (3,2 млн);

«Айлендерс» – Джош Бэйли (5 млн);

«Рейнджерс» – Джейк Труба (8 млн);

«Оттава» – Трэвис Хэмоник (3 млн);

«Филадельфия» – Иван Проворов (6,75 млн);

«Питтсбург» – Брайан Думулин (4,1 млн);

«Сан-Хосе» – Марк-Эдуард Влэшик (7 млн);

«Сиэтл» – Александр Веннберг (4,5 млн);

«Сент-Луис» – Колтон Парайко (6,5 млн);

«Тампа» – Филипп Майерс (2,55 млн);

«Торонто» – Морган Райлли (7,5 млн);

«Ванкувер» – Оливер Экман-Ларссон (7,26 млн);

«Вегас» – нет номинанта;

«Вашингтон» – Евгений Кузнецов (7,8 млн);

«Виннипег» – Нил Пионк (5,875 млн).

Кузьменко, Бучневич, Барабанов – в рейтинге лучших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic