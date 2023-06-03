Кузнецов и Проворов – в рейтинге худших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic
Два российских хоккеиста включены в рейтинг самых невыгодных контрактов в сезоне НХЛ.
The Athletic опубликовал рейтинг худших контрактов по соотношению цена-качество для каждой команды лиги в нынешнем сезоне.
Для анализа использовалась модель, которая учитывает такие показатели, как набранные очки, действия при игре в обороне, заработанные штрафы, заблокированные броски, выигранные вбрасывания и другое. Полученный результат (GSVA) переводится в рыночную стоимость, которая сравнивалась с их фактической зарплатой.
В рейтинг не включались вратари.
Итоговый список:
«Анахайм» – Райан Строум (кэпхит 5 миллионов долларов в этом сезоне);
«Аризона» – Зак Кэссиан (3,2 млн);
«Бостон» – Майк Райлли (3 млн);
«Баффало» – Кайл Окпосо (6 млн);
«Калгари» – Милан Лучич (6 млн);
«Каролина» – Джордан Стаал (6 млн);
«Чикаго» – Джонатан Тэйвс (10,5 млн);
«Колорадо» – Эрик Джонсон (6 млн);
«Коламбус» – Эрик Гудбрэнсон (4 млн);
«Даллас» – Тайлер Сегин (9,5 млн);
«Детройт» – Бен Чиарот (4,75 млн);
«Эдмонтон» – Дарнелл Нерс (9,25 млн);
«Флорида» – Аарон Экблад (7,5 млн);
«Лос-Анджелес» – Дрю Даути (11 млн);
«Миннесота» – Мэтт Дамба (6 млн);
«Монреаль» – Кристиан Дворак (4,45 млн);
«Нэшвилл» – Райан Джохансен (8 млн);
«Нью-Джерси» – Майлс Вуд (3,2 млн);
«Айлендерс» – Джош Бэйли (5 млн);
«Рейнджерс» – Джейк Труба (8 млн);
«Оттава» – Трэвис Хэмоник (3 млн);
«Филадельфия» – Иван Проворов (6,75 млн);
«Питтсбург» – Брайан Думулин (4,1 млн);
«Сан-Хосе» – Марк-Эдуард Влэшик (7 млн);
«Сиэтл» – Александр Веннберг (4,5 млн);
«Сент-Луис» – Колтон Парайко (6,5 млн);
«Тампа» – Филипп Майерс (2,55 млн);
«Торонто» – Морган Райлли (7,5 млн);
«Ванкувер» – Оливер Экман-Ларссон (7,26 млн);
«Вегас» – нет номинанта;
«Вашингтон» – Евгений Кузнецов (7,8 млн);
«Виннипег» – Нил Пионк (5,875 млн).
Кузьменко, Бучневич, Барабанов – в рейтинге лучших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic
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