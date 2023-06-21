Потолок зарплат в НХЛ вырастет до 83,5 млн долларов

В НХЛ вырастет потолок зарплат.

В сезоне-2023/24 потолок зарплат в лиге составит 83,5 миллиона долларов, сообщает TSN.

Отмечается, что и профсоюз игроков ранее обсуждали вариант, при котором потолок был бы установлен на более высоком уровне, но решили отказаться от этой идеи – их меморандум о взаимопонимании предусматривает повышение лимита не более чем на 1 миллион долларов по сравнению с предыдущим сезоном.

В сезоне-2022/23 потолок зарплат в НХЛ составлял 82,5 миллиона долларов при минимальном уровне в 61 миллион. В течение трех лет до этого лимит оставался на отметке в 81,5 млн из-за пандемии.