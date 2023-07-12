Гашек о том, что чехи и словаки продолжают играть в КХЛ: «Виню в этом парламентариев – даже после 500 дней конфликта они не придумали закон, который запрещал бы это»
Доминик Гашек считает, что парламент должен запретить чешским хоккеистам играть в КХЛ.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступил перед членами Европарламента 11 июля.
– Как вы относитесь к словацким и чешским игрокам, все еще играющим в КХЛ?
– Они говорят, что дело не в политике, а в том, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сделали это по какой-то причине, вероятно, финансовой. Мне не нравится то, что они делают, я с ними не согласен. В начальной школе нас учили, что мы не должны работать во вражеской стране, потому что там мы создаем ценности, которые она затем использует против нас.
Однако я виню в этом чешских и словацких парламентариев, которые даже после пятисот дней конфликта не смогли придумать закон, который бы это запрещал, – приводит слова Гашека Pravda.sk.
Гашек выступит перед Европарламентом. Он порекомендует не допускать россиян и белорусов к соревнованиям
Отшибы Европы типа Чехии или Литвы всегда страдали комплексом неполноценности.
и это особенно касаются популярных людей
В чехословацкой школе-то? А ещё там русский язык учили наверное.
"придумать закон, который бы это запрещал"
Вот же торжество демократии и прав человека! Да ему российским депутатом надо быть с такими идеями...