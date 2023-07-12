Гашек о том, что чехи и словаки продолжают играть в КХЛ: «Виню в этом парламентариев – даже после 500 дней конфликта они не придумали закон, который запрещал бы это»

Теги Доминик Гашек КХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек считает, что парламент должен запретить чешским хоккеистам играть в КХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступил перед членами Европарламента 11 июля. 

– Как вы относитесь к словацким и чешским игрокам, все еще играющим в КХЛ?

– Они говорят, что дело не в политике, а в том, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сделали это по какой-то причине, вероятно, финансовой. Мне не нравится то, что они делают, я с ними не согласен. В начальной школе нас учили, что мы не должны работать во вражеской стране, потому что там мы создаем ценности, которые она затем использует против нас.

Однако я виню в этом чешских и словацких парламентариев, которые даже после пятисот дней конфликта не смогли придумать закон, который бы это запрещал, – приводит слова Гашека Pravda.sk.

Гашек выступит перед Европарламентом. Он порекомендует не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

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29 комментариев

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punker18
Мудрость приходит со старостью, здесь же пришла только старость. И тупость.
+30
-5
+25
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Vedved
Ответ bold
Ну конечно , куда там Праге до Мухосранска )
Странное сравнение) если берете столицу Чехии - то и сравнивайте с Москвой) а до Москвы - Праге очень далеко🤔
+26
-5
+21
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ESF
Страна- враг, в которой большинство населения класть хотела на Чехию и знать о ней ничего не знает.
Отшибы Европы типа Чехии или Литвы всегда страдали комплексом неполноценности.
+31
-10
+21
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ESF
Ответ bold
Ну конечно , куда там Праге до Мухосранска )
Согласен, Прага ( при том, что это никому не нужный отшиб Европы) все - же получше украины.
+12
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+10
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& Co1366
Словакия - другое государство, пусть разбирается у себя в Чехии.
+5
0
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Кашшай Чакырович
Ответ punker18
Мудрость приходит со старостью, здесь же пришла только старость. И тупость.
Когда то 20 лет назад , я был совсем модод, мне было 18 , я сказал одному взрослому ,вы живое доказательство того ,что не каждый человек с годами становится умнее и мудрее !Гашек это ещё одно доказательство !
+2
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ESF
Ответ bold
Родины твоей.
Я же тебе говорю, что хуже твоей страны 4 мира с плавающими границами, просто не существует. Даже Чехия на ее фоне выглядит более или менее. Да, что уж там там, даже Иран с Ираком выглядят неплохим местом по сравнением с твоей страной - бомбоубежищем..
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Илья Владимирович
Ведь через пару-тройку лет приедет в Россию и будет на каждом углу рассказывать, как у нас все демократично и замечательно
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ESF
Ответ bold
Ты дальше бутова выезжал ?
Какого Бутова господи 😂
+3
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And-Rover
Жаль шайбы не пробили ему голову. Вот прям либо не надо было быть вратарём, либо надо было стоять до 70 на воротах.
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Forza
А между тем, истинный виновник всего этого безобразия - кукушка Гашека. И пока она успешно скрывается от праведного гнева Доминика и его близких.
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Cbj Fan
Гашек метит в политику. Если поможет Украина, будет проукраинский, если бы Россия, спал бы под фотографией Владимира Путина.
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Игорь Климов
Гашек уже давно потерял уважение к себе, у всех вменяемых людей.
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PolarBear
Всё никак не угомонится Гашеный
+3
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Konstantin Zagainov
Ну следите кто-нибудь уже за тем, чтобы Гашек приём лекарств не пропускал. Сразу же у человека приступы начинаются....
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Agamyrat Agamyradow
Ответ ESF
Страна- враг, в которой большинство населения класть хотела на Чехию и знать о ней ничего не знает. Отшибы Европы типа Чехии или Литвы всегда страдали комплексом неполноценности.
полностью с тобой согласен
и это особенно касаются популярных людей
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Vir_Cotto
Ответ & Co1366
Словакия - другое государство, пусть разбирается у себя в Чехии.
Он 10 лет играл за сборную Чехословакии и, подозреваю, не шибко рад распаду страны.
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Agamyrat Agamyradow
Ответ punker18
Мудрость приходит со старостью, здесь же пришла только старость. И тупость.
забыл про шизофрению
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Бася Шнурова
Ответ punker18
Мудрость приходит со старостью, здесь же пришла только старость. И тупость.
Вы не правы, там ещё дедушка альцгеймер зашёл
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Vir_Cotto
"В начальной школе нас учили"
В чехословацкой школе-то? А ещё там русский язык учили наверное.

"придумать закон, который бы это запрещал"
Вот же торжество демократии и прав человека! Да ему российским депутатом надо быть с такими идеями...
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Go-go-love
Вспоминаю, как я в молодости, восхищался игрой этого вратаря. На ЧМ, ОИ и в НХЛ. Потом в нашей лиге за Спартак... А теперь, читая его высеры, просто разочаровываешься во всех своих юношеских представлениях о кумирах.
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filippa
скпзочный... д...
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Sasha831
Доминик Блаженный.
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