Борис Майоров: «Гашек – дурак. Невозможно понять, что Россия сделала ему плохого, откуда столько негатива»

Борис Майоров назвал Доминика Гашека «дураком».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

« – дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами.

И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Откуда столько негатива к нашей стране.

Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и все», – сказал двукратный олимпийский чемпион .