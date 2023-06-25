Борис Майоров: «Гашек – дурак. Невозможно понять, что Россия сделала ему плохого, откуда столько негатива»

Теги Доминик Гашек Борис Майоров КХЛ Политика Хоккей

Борис Майоров назвал Доминика Гашека «дураком».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

«Доминик Гашек – дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами.

И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Откуда столько негатива к нашей стране.

Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и все», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

17 комментариев

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Melnikov1968
Не оправдыаая Гашека, он действительно несёт пургу. Но если повернуть ситуацию, то что плохого Америка, Канада, сделала нашим ветеранам, которые постоянно хают их на чем свет белый стоит? Вот что плохого сделала Америка Кожевникову? Лично ему. А он американцев кроет постоянно.
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Геннадий Тимченко
Ответ HockeyMan
По этому заявлению, дурак тут как раз не Гашек, а Борис, раз он не понимает почему Чех так гонит на Россию. Это всего лишь политика. Он строит себе карьеру и как минимум через такие высказывания, он обеспечивает себе рейтинг
правительство РФ определило перечень недружественных стран - Гашек предлагает этим "недружественным правительству РФ" странам не пускать спортсменов-военнослужащих Союзного государства (России и Белоруссии). И чувак, с фамилией, созвучной воинскому званию, утверждает, что дурак это Гашек... однако🤦
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AminO2
"Д. Гашек легко узнаваем по своему необычному стилю игры...он при этом в отличие от большинства вратарей ... принимает любые позы"
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azar80
Гашек был великий спортсмен, как и Третьяк
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Павел Светлов
Ответ AminO2
"Д. Гашек легко узнаваем по своему необычному стилю игры...он при этом в отличие от большинства вратарей ... принимает любые позы"
для вратаря в хоккее очень ценное качество:) хотя вы, вероятно, выразились в переносном смысле и считаете, что смешно пошутили
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кракадил
Дак давно понятно, что гашек дурак
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Павел Светлов
"Вот тебе, приятель, и Прага, вот тебе, дружок, и Варшава"(с)
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sancho81
В общем-то,трудно не согласиться с мэтром.
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Рулон*Обоев
Нужно быть по пояс деревянным, чтоб не понимать, что чех может иметь против русских. Особенно сейчас.
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разноцветный логотип
>И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия.

номер 68 он носил неспроста, тащемта
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Sovagr
Ответ Melnikov1968
Не оправдыаая Гашека, он действительно несёт пургу. Но если повернуть ситуацию, то что плохого Америка, Канада, сделала нашим ветеранам, которые постоянно хают их на чем свет белый стоит? Вот что плохого сделала Америка Кожевникову? Лично ему. А он американцев кроет постоянно.
Ну, Кожевникова понять можно. В Америке пьют богомерзкий виски, а он предпочитает православную водку. Конфликт налицо.
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разноцветный логотип
Ответ j30
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ну так тогда не надо удивляться почему Гашек хает почем свет стоит, лол))
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