Борис Майоров: «Гашек – дурак. Невозможно понять, что Россия сделала ему плохого, откуда столько негатива»
Борис Майоров назвал Доминика Гашека «дураком».
Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».
«Доминик Гашек – дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами.
И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Откуда столько негатива к нашей стране.
Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и все», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
номер 68 он носил неспроста, тащемта