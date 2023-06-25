Гашек выступит перед Европарламентом. Он порекомендует не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Теги Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею Париж-2024 Политика Хоккей

Доминик Гашек выступит перед Европарламентом с предложением по российским спортсменам.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире». 

Он также намерен попросить правительства европейских стран помочь российским и белорусским спортсменам, которые публично осуждают боевые действия.

«Пока русские и белорусы не дистанцируются от боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), мы не должны допускать их к участию в наших соревнованиях. Я предполагаю, что в основном речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже», – сказал бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Гашек.

Как сообщает Aktuálně.cz, экс-вратарь клубов НХЛ должен поговорить с влиятельными депутатами Европарламента от основных фракций и комитетов, включая экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, французских и прибалтийских политиков. Он также должен встретиться с главой парламента Робертой Метсола. 

Гашек не будет выступать перед пленумом, который предназначен для политических лидеров.

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14 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Такое ощущение, что он без шлема а своё время играл
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Дмитрий9779
Из уважаемого вратаря мирового уровня превратился в говно.
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Человек1991
Гашек - Еб...шек ))
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Фут.Боль
Перед выступлением, надеюсь, будет представлен как бывший вратарь Спартака в том числе.
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Гамарджоба Генацвале
Пусть лучше Торетто выступит, там про семью хотя бы.
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k.vlad
А в чем прикол его цитировать? ну ненавидит он русских.., хотя странно, с ним всё понятно, нахера цитировать гаденыша?
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Uriah Heep
Кто-то удивлён?!
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k.vlad
вот сколько сотен тысяч русских солдат погибло, освобождая прагу, варшаву...., чтобы фашисты их не разрушили... .И вот благодарность этих гадов.., нахера наши гибли.. #####!
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Марсель Объелся
Хорошо, что Северная Америка ни во что не ставит ни Гашека, ни Европарламент
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Hola Hola
А перед Европарламентом нужно выступать для этого? Во-первых, там, по-моему, одни гашеки и сидят. Во-вторых, разве это они решают?
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Sasha831
Но понос не унимался, через уши протекал...
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Sutekh Hexen
Ответ dereds
5 колонна сегодня в печали, в России все прекрасно! смерть предателям
В России все прекрасно) Во диб)
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