Гашек выступит перед Европарламентом. Он порекомендует не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Доминик Гашек выступит перед Европарламентом с предложением по российским спортсменам.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

Он также намерен попросить правительства европейских стран помочь российским и белорусским спортсменам, которые публично осуждают боевые действия.

«Пока русские и белорусы не дистанцируются от боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), мы не должны допускать их к участию в наших соревнованиях. Я предполагаю, что в основном речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже», – сказал бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Гашек.

Как сообщает Aktuálně.cz, экс-вратарь клубов НХЛ должен поговорить с влиятельными депутатами Европарламента от основных фракций и комитетов, включая экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, французских и прибалтийских политиков. Он также должен встретиться с главой парламента Робертой Метсола.

Гашек не будет выступать перед пленумом, который предназначен для политических лидеров.