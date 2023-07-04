Фетисов о высказываниях Гашека: «Доминик играл за хорошие деньги у нас. Какая-то хрень получается. Пусть вернет, тогда все будет по-честному»

Вячеслав Фетисов резко высказался касательно заявлений Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в «Барыс», раскритиковав законодателей Чехии за то, что они не запретили чешским игрокам играть в России. Также Гашек намерен выступить перед Европарламентом с предложением «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

«Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл.

Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается.

Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.