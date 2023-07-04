Фетисов о высказываниях Гашека: «Доминик играл за хорошие деньги у нас. Какая-то хрень получается. Пусть вернет, тогда все будет по-честному»

Теги Вячеслав Фетисов Доминик Гашек КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов резко высказался касательно заявлений Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в «Барыс», раскритиковав законодателей Чехии за то, что они не запретили чешским игрокам играть в России. Также Гашек намерен выступить перед Европарламентом с предложением «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире». 

«Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл.

Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается.

Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

19 комментариев

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Mypta3uh23
Наши хоккеисты поигравшие в НХЛ и сейчас поливающие грязью США, готовы бабло назад перевести?
+40
-9
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Idacius
Гашек играл в России в 2010-2011 годах, задолго до всех событий по Украине. Непонятно, почему постоянно его этим тыкают, как будто ничего не может изменить мнение человека. И это даже не только про Гашека.
+24
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+19
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Ковид 07.10.52
Ответ Idacius
Гашек играл в России в 2010-2011 годах, задолго до всех событий по Украине. Непонятно, почему постоянно его этим тыкают, как будто ничего не может изменить мнение человека. И это даже не только про Гашека.
Да и президент был другой...даже у нас...
+10
-1
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alklimov2018
Фетисов играл в Америке за хорошие деньги.
А теперь говорит о них плохо?
"Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов."
+8
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Ковид 07.10.52
Тогда мы не присоединяли территории...страну еще не превратили в нынешнюю...и вообще смешно такое слышать от типа, который играл на подачки нынешних врагов...подай пример Гашеку ...верни деньги в Детройт...да и Овечкину расскажи . чтобы не продавался ненавистным ...
+10
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+5
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upuckuH
ну он же отыграл, почему вернуть.
а детройту вернуть не нужно,за выпады против нато ?)
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-2
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Дима Миронов
Ответ MosesPray
Кроме Назарова кто-то ещё?
тот же Фетисов 6 лет отыграл в Нью Джерси потом 3 Детройте теперь на канале Звезда поливает грязью весь запад,пусть возвращает деньги
+9
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Александр Митраков
Продажный рассуждает как продажный
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Анатолий Антонов
Ну как бэ Гашек играл за зарплату, которую ему в клубе назначили на основании переговоров и согласно контракта. Гашек иногда отбитые мысли говорит, но по такой логике, пусть и наши НХЛовцы, топящие за нынешний режим, вернут бабосы в бюджет США)) смешно звучит. Там спорт государство не финансирует. Профессиональный. Пусть в зад вертают в фрс
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ГенрихМюллер
Что значит вернуть, слава? Он их заработал, слышал об этом? Эти деньги уже его по праву, а не ваши. Что ты вообще несёшь, Слава. Все что тебе можно вернуть, это удар с разворота, по твоему тупому самовару))
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MosesPray
Ответ Mypta3uh23
Наши хоккеисты поигравшие в НХЛ и сейчас поливающие грязью США, готовы бабло назад перевести?
Кроме Назарова кто-то ещё?
+4
-4
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Bratsk Bruins
Ответ Дима Миронов
тот же Фетисов 6 лет отыграл в Нью Джерси потом 3 Детройте теперь на канале Звезда поливает грязью весь запад,пусть возвращает деньги
Фетисову можно
+1
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