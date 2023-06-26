Курдин о Гашеке: «Придурок какой-то, сам себя опускает. Он проиграл выборы на пост президента федерации хоккея, даже чехи понимают, что Доминик – дерьмо»
Геннадий Курдин дал резкий комментарий в адрес Доминика Гашека.
– Чешский экс-голкипер «Спартака» Доминик Гашек хочет в июле выступить в Европарламенте, чтобы российским и белорусским спортсменам запретили участие в соревнованиях и дальше. К нему прислушаются?
– Когда Гашек играл в хоккей и занимался своим делом, то был легендой. Его можно было уважать. На Олимпиаде-1998 в Нагано он обыграл нашу сборную в одиночку.
Ну, а сейчас Гашек, пользуясь завоеванным громким именем, просто полез пиарить себя, постоянно наезжая на Россию. Просто придурок какой-то, иначе его не назвать. Сам себя опускает.
Его даже в родной Чехии не уважают. Гашек ведь баллотировался на пост президента местной федерации хоккея, но проиграл выборы.
Значит, даже сами чехи понимают, что Гашек – дерьмо. Презирают его, наверное, как функционера. Он ведь вечно чем-то недоволен, гонится за дешевой славой популиста.
Играл в хоккей в тех странах, которые находились в состоянии вооруженных конфликтов. И ничего, все было хорошо.
Целое состояние сколотил. А теперь, на пенсии, стал «борцом за справедливость». Противно видеть, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.
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