Курдин о Гашеке: «Придурок какой-то, сам себя опускает. Он проиграл выборы на пост президента федерации хоккея, даже чехи понимают, что Доминик – дерьмо»

Теги Доминик Гашек НХЛ КХЛ Политика Матч ТВ Геннадий Курдин контент Хоккей

Геннадий Курдин дал резкий комментарий в адрес Доминика Гашека.

– Чешский экс-голкипер «Спартака» Доминик Гашек хочет в июле выступить в Европарламенте, чтобы российским и белорусским спортсменам запретили участие в соревнованиях и дальше. К нему прислушаются?

– Когда Гашек играл в хоккей и занимался своим делом, то был легендой. Его можно было уважать. На Олимпиаде-1998 в Нагано он обыграл нашу сборную в одиночку.

Ну, а сейчас Гашек, пользуясь завоеванным громким именем, просто полез пиарить себя, постоянно наезжая на Россию. Просто придурок какой-то, иначе его не назвать. Сам себя опускает.

Его даже в родной Чехии не уважают. Гашек ведь баллотировался на пост президента местной федерации хоккея, но проиграл выборы.

Значит, даже сами чехи понимают, что Гашек – дерьмо. Презирают его, наверное, как функционера. Он ведь вечно чем-то недоволен, гонится за дешевой славой популиста.

Играл в хоккей в тех странах, которые находились в состоянии вооруженных конфликтов. И ничего, все было хорошо.

Целое состояние сколотил. А теперь, на пенсии, стал «борцом за справедливость». Противно видеть, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

8 комментариев

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Геннадий Тимченко
интересно, Гашек хоть раз комментировал высказывания Кудрина и других ветеранов из команды "обиженных патриотов"❓🤣
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Тарасов А.
Теперь надо Гашека спросить насчёт Курдина 🤔
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Direct free kick
Курдин глупый старик впавший в маразм (Гашек тоже сошёл с ума)
0
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
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за Гашека могут проголосовать украинцы но не чехи .
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