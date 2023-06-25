Кожевников о Гашеке: «Маленький фашистик, у которого прогрессирует старческий маразм. Зацепила его Россия – решил к русофобам присоединиться»
Александр Кожевников резко высказался в адрес Доминика Гашека.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».
«У Доминика Гашека серьезные проблемы с головой.
Видимо, решил удариться в политику после того, как его не взяли в Международную федерацию хоккея.
После таких заявлений его можно назвать только маленьким фашистиком, у которого прогрессирует старческий маразм.
Как-то его зацепила Россия, поэтому он решил присоединиться к русофобам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Прекрасный хоккеист, но пакостный человек.