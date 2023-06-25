Кожевников о Гашеке: «Маленький фашистик, у которого прогрессирует старческий маразм. Зацепила его Россия – решил к русофобам присоединиться»

Теги Доминик Гашек КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников резко высказался в адрес Доминика Гашека.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступит перед членами Европарламента 11 июля. Он порекомендует «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

«У Доминика Гашека серьезные проблемы с головой.

Видимо, решил удариться в политику после того, как его не взяли в Международную федерацию хоккея.

После таких заявлений его можно назвать только маленьким фашистиком, у которого прогрессирует старческий маразм.

Как-то его зацепила Россия, поэтому он решил присоединиться к русофобам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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6 комментариев

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Дмитрий
Никаких оснований для русофобии нет. Россия ни на кого не нападала и ни разу не швыряла ракетами по жилым домам. Это банальный маразм Гашека. А мы все тут здоровы и знаем правду!
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Сергей Орлов
Кожевников в сравнении с Гашеком вообще никто)
+4
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Сергей Орлов
Ответ dobinson
плохо знаете его хоккейные достижения
Олимпиады и ЧМ с любителями это не достижения.
+1
-1
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Назар Игорь
Ответ Сергей Орлов
Кожевников в сравнении с Гашеком вообще никто)
Не надо смешивать Гашека- хоккеиста с Гашеком- человеком.
Прекрасный хоккеист, но пакостный человек.
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