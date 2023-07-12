Фьоре о перелетах с «Адмиралом»: «Мне нравится путешествовать. Поездки, смена локаций всегда доставляют удовольствие»

Новичок «Адмирала» Джованни Фьоре высказался о перспективе долгих перелетов.

– Впереди тебя ждет довольно долгий перелет. Перед тем как присоединиться к команде в Минске, придется залететь во Владивосток, чтобы уладить все «бумажные» дела.



– Да, это будет один из самых долгих перелетов в моей жизни. Хоть я и не беспокоюсь об этом. Я уверен, что смогу занять себя в перелете. Наверное, посмотрю пару фильмов, может, почитаю книжку. Обязательно вздремну. Вот такие мои планы на перелет.



– Можно это считать твоим посвящением, перед тем как стать частью одной из самых летающих команд лиги.



– Я с нетерпением жду начала нашего командного путешествия. Мне нравится путешествовать. Поездки, смена локаций всегда доставляют удовольствие. Поэтому я не испытываю никакого волнения, думая о многочасовых перелетах, – сказал форвард.