«Металлург» подписал контракт с Паливко после получения прав на игрока в обмене с «Адмиралом»
Данила Паливко подписал контракт с «Металлургом».
Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Напомним, что «Металлург» получил права на хоккеиста в результате обмена с «Адмиралом».
В прошлом сезоне Паливко выступал за «Неман» и «Ермак». В ВХЛ он провел 24 матча и набрал 6 (2+4) очков.
В составе «Немана» в его активе 1 гол в 20 играх регулярки и 8 (3+5) баллов в 18 матчах плей-офф.
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