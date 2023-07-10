«Металлург» подписал контракт с Паливко после получения прав на игрока в обмене с «Адмиралом»

Данила Паливко подписал контракт с «Металлургом».

Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, что « » получил права на хоккеиста в результате обмена с « ».

В прошлом сезоне Паливко выступал за «Неман» и «Ермак». В ВХЛ он провел 24 матча и набрал 6 (2+4) очков.

В составе «Немана» в его активе 1 гол в 20 играх регулярки и 8 (3+5) баллов в 18 матчах плей-офф.