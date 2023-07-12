Фьоре о переходе в «Адмирал»: «Я говорил с Бойчаком, ему время в России понравилось. Семья за меня счастлива. Они знают, что КХЛ – выдающаяся лига»
Новичок «Адмирала» Джованни Фьоре поделился впечатлениями от перехода в клуб.
– Джованни, какие ожидания у тебя от КХЛ? Почему решил сменить лигу?
– В конце прошлого сезона я сказал своему агенту, что хотел бы переехать в Россию и играть в КХЛ. Он мне помог найти варианты продолжения моей карьеры. В целом переговоры с «Адмиралом» шли недолго. Быстро нашли общий язык, думаю, на все ушло пару недель. Что касается моего решения сменить лигу, я просто хочу двигаться вверх и достигать новых высот в своей карьере.
– Успел пообщаться с кем-нибудь о лиге и Владивостоке?
– Да, я разговаривал с парой парней, в частности с Заком Бойчаком, моим партнером по «Айсбэрену». Он успел поиграть за «Сибирь» и «Северсталь». Зак сказал, что ему понравилось время, которое он провел в России, а Владивосток – красивый город, который я полюблю несмотря на то, что придется много времени проводить в переездах.
– Что твоя семья думает о твоем решении продолжить карьеру в России?
– Они счастливы за меня без сомнений. Они знают, что это выдающаяся лига, одна из сильнейших в мире, в ней большая конкуренция, в КХЛ трудно попасть и играть там очень престижно. Знают, что КХЛ – отличный вариант продолжения карьеры для меня. Поэтому они за меня рады, – сказал форвард.
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