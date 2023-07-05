«Тайфун» изменил фирменный стиль. На логотипе появилась золотая молния

Теги фото КХЛ игровая форма Адмирал Тайфун стиль Хоккей

«Тайфун» сделал ребрендинг.

Молодежка «Адмирала» получила новый логотип – с золотой молнией.

«Логотип команды также претерпел изменения, основным элементом остался привычный смерч – символ тайфуна. Во главе логотипа появился новый элемент – золотая молния. Она проявляет агрессию, резкость движения, ударный гром.

В совокупности оба элемента является отсылкой к самому названию команды «Тайфун». Тайфун, в свою очередь – это мощнейший ураган, образующийся в океане и сопровождающийся сильными ливнями. Его название используется в Азии и на Дальнем Востоке, что привычно для Приморского края», – говорится в сообщении «Тайфуна».

У команды также появилась новая форма.

«Основной цвет обновленной игровой формы дома – черный, на выездных матчах команда будет играть в белых майках. С логотипа «Тайфуна» исчезло название команды, в новой форме леттеринг появился на рукавах. Выше, на плечах, красуется герб Приморского края.

Сам Владивосток – город у моря, откуда и берет начало циклон, стихия, символизирующая команду. На основании формы расположились бушующие волны, из которых появляется силуэт смерча. В центре игровых джерси расположился новый логотип», – сказано в сообщении.

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2 комментария

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ни первый_ни последний
тайфун лайтнинг
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+4
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Тихий летун
Тампа Харрикейнз)
+1
0
+1
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