Директор «Адмирала»: «Должны провести новый сезон не хуже предыдущего как минимум»

Теги Вадим Аверкин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Вадим Аверкин рассказал о задаче «Адмирала» в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне дальневосточники дошли до 2-го раунда Кубка Гагарина.

— Какие задачи будут стоять перед «Адмиралом» на следующий сезон?

— Руководство пока не поставило нам задач, но мы уже и с Тамбиевым (главный тренер «Адмирала» – прим. Sports.ru) обсудили, что просто выйти в плей-офф нам будет недостаточно. Мы как минимум должны провести сезон не хуже предыдущего.

Если не ставить высоких задач, роста не будет, – сказал спортивный директор «Адмирала».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Ну тут уж многое зависит каких Вы канадцев подписали. Потому что на одном Серебрякове далеко не уедешь....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий