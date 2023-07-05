Директор «Адмирала»: «Должны провести новый сезон не хуже предыдущего как минимум»

Вадим Аверкин рассказал о задаче «Адмирала» в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне дальневосточники дошли до 2-го раунда Кубка Гагарина.

— Какие задачи будут стоять перед « » на следующий сезон?

— Руководство пока не поставило нам задач, но мы уже и с Тамбиевым (главный тренер «Адмирала» – прим. Sports.ru) обсудили, что просто выйти в плей-офф нам будет недостаточно. Мы как минимум должны провести сезон не хуже предыдущего.

Если не ставить высоких задач, роста не будет, – сказал спортивный директор «Адмирала».