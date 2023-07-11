Сергачев о переезде в Канаду: «Много соблазнов: газировка, шоколадки. В Нижнекамске это все тоже было, но денег не было купить»

Михаил Сергачев рассказал о соблазнах, с которыми столкнулся в Канаде.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « » уехал в Северную Америку в 17 лет. Он стал играть за « » в юниорской лиге Онтарио.

– Есть стереотип, что канадский хоккей жестче.

– Да, конечно. В России играли на больших площадках, больше катались. А в Северной Америке ты должен быстрее кататься, быстрее избавляться от шайбы, потому что на тебя летят два человека, которые хотят вынести тебя с площадки.

Когда переехал в Канаду, было тяжело. Было много соблазнов: газировка, шоколадки (улыбается). Я из Нижнекамска, у нас это все тоже было, но не было денег этого купить, – рассказал .