Сергачев о переезде в Канаду: «Много соблазнов: газировка, шоколадки. В Нижнекамске это все тоже было, но денег не было купить»

Теги Нефтехимик Тампа-Бэй НХЛ юниорская лига Онтарио Виндзор Михаил Сергачев Питание Хоккей

Михаил Сергачев рассказал о соблазнах, с которыми столкнулся в Канаде.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» уехал в Северную Америку в 17 лет. Он стал играть за «Виндзор» в юниорской лиге Онтарио. 

– Есть стереотип, что канадский хоккей жестче.

– Да, конечно. В России играли на больших площадках, больше катались. А в Северной Америке ты должен быстрее кататься, быстрее избавляться от шайбы, потому что на тебя летят два человека, которые хотят вынести тебя с площадки.

Когда переехал в Канаду, было тяжело. Было много соблазнов: газировка, шоколадки (улыбается). Я из Нижнекамска, у нас это все тоже было, но не было денег этого купить, – рассказал Сергачев

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