Сергачев о выкупе сектора на арене «Нефтехимика»: «Это важно для детей, чтобы игра мотивировала их заниматься хоккеем и формировала правильные ценности»

объяснил, почему покупает билеты детям на каждый матч .

– Со стартом хоккейного сезона вы запустили социальный проект «Сектор Сергачева». Весь сезон вы будете выкупать билеты на матчи «Нефтехимика» и передавать их детям и подросткам, чтобы популяризировать хоккей среди молодежи. Почему для вас это важно?

– Я бы хотел, чтобы как можно больше людей могли посмотреть хоккей вживую, прочувствовать атмосферу.

Это особенно важно для детей и подростков, чтобы игра мотивировала их заниматься хоккеем и спортом в целом, формировала правильные ценности.

В детстве мне давали бесплатные билеты на матчи, потому что я играл в хоккей – это было здорово.

Хоккей дал мне очень много, и я хочу, чтобы у других тоже были эти возможности, независимо от материального положения.

Я рад, что люди приходя на игры «Нефтехимика», хорошо проводят время, заряжаются энергией, а потом присылают мне фотографии и видео из сектора. Очень приятно видеть, что инициатива нашла такой положительный отклик у всех, – сказал защитник .