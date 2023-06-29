Сергачев – хоккеистам: «Молодым – не пробуйте спиртное, но это опыт. Взрослым – занимайтесь благотворительностью, у вас большие зарплаты, развивайте спорт в регионах»

Теги Нефтехимик Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Михаил Сергачев Р-Спорт Благотворительность алкоголь и спорт Хоккей

Михаил Сергачев посоветовал молодым игрокам не пить алкоголь.

«Советы давать тяжело. Можно сказать «работайте», но работают и тренируются все. Просто не у всех получается.

Должна быть своя голова на плечах, надо анализировать свои сильные и слабые стороны, работать над слабыми сторонами чуть больше.

Молодым спортсменам можно сказать: ребята, в 14 лет не ходите гулять, не пробуйте спиртные напитки, рано ложитесь спать. Но это взросление, это тоже опыт. Если кто-то не хочет чего-то делать – нельзя заставлять.

Взрослым хоккеистам хотел бы сказать – надо больше заниматься благотворительностью. У вас большие зарплаты, помогайте развивать спорт в своих регионах.

В КХЛ идет большая работа по популяризации хоккея. Но со стороны хоккеистов такая работа тоже должна быть.

Я сам из Нижнекамска, в прошлом году я выкупил сектор «Нефтехимика» на арене клуба в КХЛ, назвали его «Сектор Сергачева».

Мы стали привлекать туда разные группы людей, которые не могли себе позволить прийти на хоккей, привозить людей из маленьких городов и поселков.

Людей показывали на кубе, они благодарили за это. Для кого-то это вообще был первый поход на хоккей. В нынешнем году стараемся расширяться, это уже благотворительный фонд по развитию хоккея в моем регионе.

Например, в школе «Нефтехимика» никогда не было и до сих пор нет тренажерного зала. Мы решили подарить его школе», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев на форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» в Москве.

2 комментария

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Илья Неважнов
Уважуха!!!
+3
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Георгий Рыженков
Очень адекватно. Респект, Михаил!
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