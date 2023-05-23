Сергачев об игре в футбол: «За «Спартак» сыграю, если позовут. За «Нефтехимик». Но пока я в НХЛ, не планировал бегать лишний раз»
Михаил Сергачев сообщил, что готов сыграть в товарищеском матче за футбольный «Спартак».
21 мая хоккеист посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ.
«Я за «Нефтехимик» сыграю, если позовут, я же сам из Нижнекамска. За «Спартак», конечно, это моя московская команда, если позовут...
Но пока я в НХЛ. Не планировал бегать лишний раз», – сказал защитник «Тампы».
Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
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