Сергачев об игре в футбол: «За «Спартак» сыграю, если позовут. За «Нефтехимик». Но пока я в НХЛ, не планировал бегать лишний раз»

Теги Спартак Нефтехимик Тампа-Бэй премьер-лига Россия НХЛ Нефтехимик Михаил Сергачев Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Сергачев сообщил, что готов сыграть в товарищеском матче за футбольный «Спартак».

21 мая хоккеист посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ.

«Я за «Нефтехимик» сыграю, если позовут, я же сам из Нижнекамска. За «Спартак», конечно, это моя московская команда, если позовут...

Но пока я в НХЛ. Не планировал бегать лишний раз», – сказал защитник «Тампы».

Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

Василевский о том, кто из НХЛ мог бы сыграть в футбол по примеру Овечкина: «Кучеров хорошо играет. Как-нибудь приведем его»

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3 комментария

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Ильдар Фарукшин
Конечно играй там, успеха..
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dimonivanov
Он в первую очередь родной Нижнекамск упомянул. Но в заголовке конечно же в начале Спартак.
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