«Чепуха, но коньки помочить в Индийском океане можно. Есть альтернативы – Сербия, Венгрия, у нас можно еще 6 сборных создать». Бахмутов об идее сыграть с Индией

Игорь Бахмутов высказался об идее проведения хоккейных матчей с Индией.

Ранее ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС.

Первый вице-президент федерации Роман Ротенберг заявил: «Мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду».

«Конечно, мягко говоря, какая-то экзотика. В качестве затравки можно провести матч, пусть они оценят свои силы и нужен ли им хоккей. В целом это чепуха, но коньки помочить в Индийском океане можно (смеется). Есть много других альтернативных вариантов.

С Сербией и Венгрией можно организовать выставочные матчи. С ними надо дружить и развивать хоккей у них. И потом, что мешает создать у нас еще несколько сборных, как «Россия 25»?

Можно придумать разные форматы: «Россия 21», «Россия 22», «Россия 26». Команд шесть легко придумать. Надо вспоминать, как проводились Спартакиады в СССР», – сказал бывший генеральный директор Ночной хоккейной лиги.