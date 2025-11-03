  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Костина: «Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему»
5

Агент Костина: «Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему»

Агент Клима Костина: Переговоры с «Авангардом» были непростыми.

Станислав Романов, агент Клима Костина, рассказал о переходе нападающего в «Авангард».

– Переговоры были непростыми. При этом были еще свои сложности, поэтому процесс подписания получился таким долгим.

Да, Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему.

ЦСКА был среди претендентов?

– Да, был, – сказал Станислав Романов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Станислав Романов
logoКлим Костин
logoМатч ТВ
logoАвангард
logoЦСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Голкипер выиграл 1 из 10 матчей в сезоне КХЛ, пропуская в среднем 3,83 шайбы
6 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Шанхая», «Барыс» примет «Нефтехимик», ЦСКА в гостях у «Динамо» Минск
14 минут назадLive
НХЛ. «Торонто» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Ванкувера», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Сиэтл» встретится с «Чикаго»
26 минут назад
Кузнецов не сыграет против «Шанхая». Разин снял форварда «Металлурга» с игры в прошлом матче с «Ак Барсом»
59 минут назад
Максим Рыбин: «Голдобин не доиграет этот сезон. Это второй Кузнецов – приехал в «Металлург» и ничего не делает. Имея такой талант и не попадать в состав в СКА…»
сегодня, 10:30
Дмитрий Губерниев: «Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки – если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ»
сегодня, 10:15
Владимир Плющев: «Все, кто играл за «Детройт» – кумиры, а все, кто за выступал за сборные СССР и России – капризные. Не пора ли начать ценить историю хоккея страны, завязав с «детройтами»?
сегодня, 10:05
«Сибирь» решила расторгнуть контракт с Доминге. Вратарь выиграл 1 из 10 матчей в сезоне КХЛ (Metaratings)
сегодня, 09:50
Андрей Назаров: «В КХЛ интересных матчей, посещаемость растет, аудитория увеличивается. Радует, что спорт и хоккей в частности продолжают развиваться в стране»
сегодня, 09:32
Костин получит 25 млн рублей до конца сезона по контракту с «Авангардом» («Матч ТВ»)
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Гаврилов: «СКА было бы совсем тяжело, если бы не Плешков. С ним они хоть какие-то очки набирают. Без него результата нет»
29 минут назад
Костин, Ожиганов, Радулов – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федосеев – лучший новичок
сегодня, 08:56
Юров о контракте Капризова: «Вознаграждение за труд и работу с самого детства. Кирилл хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу»
сегодня, 09:10
Генменеджер «Авангарда» о переходе Костина: «С момента нашего первого предложения прошло много времени. Необходимо было заново проговаривать все условия»
сегодня, 08:24
Шефер о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»: «Мы их просто измотали. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже»
сегодня, 07:55
«Сибирь» заплатила «Сочи» 1000 рублей за переход Михаила Орлова (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:40
«Каролина» вернула Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы. Он провел 1 матч за «Чикаго Вулвс», отразив 22 из 23 бросков «Марлис»
сегодня, 07:10
Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 19-летнего форварда 11 очков в 8 играх за фарм «Калгари»
сегодня, 06:40Видео
Агент Самонова о его обмене в ЦСКА: «Вариант Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде. С «Салаватом» остались теплые отношения, не было выкручивания рук»
сегодня, 06:25
Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять – обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»
сегодня, 05:58