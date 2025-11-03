Агент Костина: «Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему»
Агент Клима Костина: Переговоры с «Авангардом» были непростыми.
Станислав Романов, агент Клима Костина, рассказал о переходе нападающего в «Авангард».
– Переговоры были непростыми. При этом были еще свои сложности, поэтому процесс подписания получился таким долгим.
Да, Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему.
– ЦСКА был среди претендентов?
– Да, был, – сказал Станислав Романов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
