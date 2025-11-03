Агент Костина: «Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему»

Агент Клима Костина: Переговоры с «Авангардом» были непростыми.

Станислав Романов, агент Клима Костина , рассказал о переходе нападающего в «Авангард ».

– Переговоры были непростыми. При этом были еще свои сложности, поэтому процесс подписания получился таким долгим.

Да, Клим мог оказаться в другом клубе, ряд команд проявляли к нему интерес, но «Авангард» решил по‑своему.

– ЦСКА был среди претендентов?

– Да, был, – сказал Станислав Романов .