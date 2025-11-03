Шефер о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»: «Мы их просто измотали. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже»

Мэттью Шефер о камбэке «Айлендерс»: Вау, такой хоккей приятно смотреть.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер высказался о камбэке «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (3:2).

К 59-й минуте ньюйоркцы проигрывали 1:2, но сначала 18-летний Шефер сравнял счет, а через 29 секунд, на 60-й минуте, форвард Симон Хольмстрем забил победный гол.

«Мы их просто измотали. Ребята провели отличные смены. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже интересно.

Еще бы – команда забивает два важных гола, еще и на последних минутах. Так что да, это очень интересно», – сказал Шефер.

Чумовой камбэк на последних минутах! «Айлендерс» тащит 18-летний защитник