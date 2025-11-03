  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шефер о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»: «Мы их просто измотали. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже»
1

Шефер о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»: «Мы их просто измотали. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже»

Мэттью Шефер о камбэке «Айлендерс»: Вау, такой хоккей приятно смотреть.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о камбэке «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2). 

К 59-й минуте ньюйоркцы проигрывали 1:2, но сначала 18-летний Шефер сравнял счет, а через 29 секунд, на 60-й минуте, форвард Симон Хольмстрем забил победный гол.

«Мы их просто измотали. Ребята провели отличные смены. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже интересно. 

Еще бы – команда забивает два важных гола, еще и на последних минутах. Так что да, это очень интересно», – сказал Шефер. 

Чумовой камбэк на последних минутах! «Айлендерс» тащит 18-летний защитник

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоламбус
logoАйлендерс
logoМэттью Шефер
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Генменеджер «Авангарда» о переходе Костина: «С момента нашего первого предложения прошло много времени. Необходимо было заново проговаривать все условия»
12 минут назад
Клим Костин вернулся в «Авангард», контракт – до конца сезона. Форвард выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году
32 минуты назад
Плющев о КХЛ: «Большая проблема – много середняков. Исчезли команды-лидеры, которые всегда тянули наш хоккей наверх. Как следствие, уровень деградировал, та же «Северсталь» – гномы»
сегодня, 07:25
Юров об НХЛ: «В этой лиге нет тренеров, ставящих настолько атакующий хоккей, как у Разина. Все больше направлено на борьбу, на более прямолинейную игру»
сегодня, 06:55
Самсонов о переходе в «Сочи»: «Не думаю, что агенты в НХЛ упустили рынок – видимо, так сложилось. То, что по моим воротам будут много бросать – это хорошо. Легких путей не искал»
сегодня, 05:30
Плющев о словах Разина про Кузнецова: «Брала оторопь, когда проливался поток сознания об алкоголике и царице. Для Евгения важно правильное общение, он ранимый»
сегодня, 05:15
КХЛ. «Металлург» против «Шанхая», «Барыс» примет «Нефтехимик», ЦСКА в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 04:30
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Айлендерс» одолели «Коламбус», «Филадельфия» уступила «Калгари», «Анахайм» победил «Нью-Джерси»
сегодня, 03:55
18-летний Шефер – самый молодой защитник с дублем в истории НХЛ. Первый номер драфта-2025 и лучший новичок лиги в октябре побил рекорд Бобби Орра
сегодня, 03:30
Мичков продлил безголевую серию до 8 игр. У него 1 бросок, 1 блок и 3 потери за 13:41 в матче с «Калгари»
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Сибирь» заплатила «Сочи» 1000 рублей за переход Михаила Орлова (Артур Хайруллин)
56 минут назад
«Каролина» вернула Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы. Он провел 1 матч за «Чикаго Вулвс», отразив 22 из 23 бросков «Марлис»
сегодня, 07:10
Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 19-летнего форварда 11 очков в 8 играх за фарм «Калгари»
сегодня, 06:40Видео
Агент Самонова о его обмене в ЦСКА: «Вариант Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде. С «Салаватом» остались теплые отношения, не было выкручивания рук»
сегодня, 06:25
Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять – обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»
сегодня, 05:58
Силаев о стычке с Радуловым в плей-офф: «Он кричал это все не мне, а Жене Свечникову. На рукопожатиях обнялись с Александром, он пожелал удачи»
сегодня, 05:45
Орлов сделал 10-ю передачу в сезоне в 13-й игре и повторил рекорд «Сан-Хосе» для защитников
сегодня, 04:58
Грицюк без очков в 4-м матче подряд: 4 броска и «минус 1» за 17:04 (личный рекорд в НХЛ) против «Анахайма». У него 2+4 в 13 играх в сезоне
сегодня, 04:45
Минтюков набрал 1-е очко за 5 матчей. У защитника «Анахайма» ассист, 1 бросок, 2 блока и 2 потери за 18:20 в игре с «Нью-Джерси»
сегодня, 03:58
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры