2

«Сибирь» заплатила «Сочи» 1000 рублей за переход Михаила Орлова (Артур Хайруллин)

«Сибирь» заплатила «Сочи» 1000 рублей за переход Михаила Орлова.

Стала известна сумма компенсации, которую «Сибирь» заплатила «Сочи» за переход 33-летнего защитника Михаила Орлова

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, сумма сделки составила 1000 рублей. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
деньги
logoСибирь
logoСочи
logoКХЛ
logoМихаил Орлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сибирь» выменяла 33-летнего Орлова у «Сочи» за денежную компенсацию
вчера, 14:16
«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)
1 ноября, 16:25
Орлов и Гараев могут покинуть «Сочи», сообщило агентство WInners: «Принято совместное решение о поиске вариантов обмена»
30 октября, 14:12
Главные новости
Генменеджер «Авангарда» о переходе Костина: «С момента нашего первого предложения прошло много времени. Необходимо было заново проговаривать все условия»
12 минут назад
Клим Костин вернулся в «Авангард», контракт – до конца сезона. Форвард выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году
32 минуты назад
Плющев о КХЛ: «Большая проблема – много середняков. Исчезли команды-лидеры, которые всегда тянули наш хоккей наверх. Как следствие, уровень деградировал, та же «Северсталь» – гномы»
сегодня, 07:25
Юров об НХЛ: «В этой лиге нет тренеров, ставящих настолько атакующий хоккей, как у Разина. Все больше направлено на борьбу, на более прямолинейную игру»
сегодня, 06:55
Самсонов о переходе в «Сочи»: «Не думаю, что агенты в НХЛ упустили рынок – видимо, так сложилось. То, что по моим воротам будут много бросать – это хорошо. Легких путей не искал»
сегодня, 05:30
Плющев о словах Разина про Кузнецова: «Брала оторопь, когда проливался поток сознания об алкоголике и царице. Для Евгения важно правильное общение, он ранимый»
сегодня, 05:15
КХЛ. «Металлург» против «Шанхая», «Барыс» примет «Нефтехимик», ЦСКА в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 04:30
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Айлендерс» одолели «Коламбус», «Филадельфия» уступила «Калгари», «Анахайм» победил «Нью-Джерси»
сегодня, 03:55
18-летний Шефер – самый молодой защитник с дублем в истории НХЛ. Первый номер драфта-2025 и лучший новичок лиги в октябре побил рекорд Бобби Орра
сегодня, 03:30
Мичков продлил безголевую серию до 8 игр. У него 1 бросок, 1 блок и 3 потери за 13:41 в матче с «Калгари»
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Шефер о камбэке «Айлендерс» в концовке матче с «Коламбусом»: «Мы их просто измотали. Вау. В такой хоккей интересно играть, да и смотреть тоже»
41 минуту назад
«Каролина» вернула Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы. Он провел 1 матч за «Чикаго Вулвс», отразив 22 из 23 бросков «Марлис»
сегодня, 07:10
Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 19-летнего форварда 11 очков в 8 играх за фарм «Калгари»
сегодня, 06:40Видео
Агент Самонова о его обмене в ЦСКА: «Вариант Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде. С «Салаватом» остались теплые отношения, не было выкручивания рук»
сегодня, 06:25
Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять – обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»
сегодня, 05:58
Силаев о стычке с Радуловым в плей-офф: «Он кричал это все не мне, а Жене Свечникову. На рукопожатиях обнялись с Александром, он пожелал удачи»
сегодня, 05:45
Орлов сделал 10-ю передачу в сезоне в 13-й игре и повторил рекорд «Сан-Хосе» для защитников
сегодня, 04:58
Грицюк без очков в 4-м матче подряд: 4 броска и «минус 1» за 17:04 (личный рекорд в НХЛ) против «Анахайма». У него 2+4 в 13 играх в сезоне
сегодня, 04:45
Минтюков набрал 1-е очко за 5 матчей. У защитника «Анахайма» ассист, 1 бросок, 2 блока и 2 потери за 18:20 в игре с «Нью-Джерси»
сегодня, 03:58
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры