«Сибирь» заплатила «Сочи» 1000 рублей за переход Михаила Орлова (Артур Хайруллин)
«Сибирь» заплатила «Сочи» 1000 рублей за переход Михаила Орлова.
Стала известна сумма компенсации, которую «Сибирь» заплатила «Сочи» за переход 33-летнего защитника Михаила Орлова.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, сумма сделки составила 1000 рублей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
