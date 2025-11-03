Костин, Ожиганов, Радулов – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федосеев – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Денис Костин , Игорь Ожиганов, Александр Радулов признаны лучшими игроками недели в КХЛ. Ярослав Федосеев – лучший новичок.

Лучшим вратарем признан Денис Костин («Торпедо »), одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0. Костин отразил 51 бросок по воротам со 100% показателем. В матчах с «Ладой» (2:0) и «Автомобилистом» (2:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитникомстал Игорь Ожиганов («Динамо » Москва), набравший 4 (1+3) очка в трех играх с показателем полезности «плюс 7». На его счету также один силовой прием, пять блокированных бросков.

Лучшим нападающим назван Александр Радулов («Локомотив »), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах с показателем полезности «плюс 6». На его счету также четыре силовых приема, один блокированный бросок и три перехвата.

Лучшим новичком Ярослав Федосеев («Трактор»), набравший 1 (1+0) очко в трех матчах с показателем полезности «плюс 4». 17-летний защитник дебютировал в КХЛ и проводил на льду в среднем 16 минут и 26 секунд – он также сделал три силовых приема, заблокировал два броска и совершил один отбор шайбы.