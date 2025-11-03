Максим Рыбин: «Голдобин не доиграет этот сезон. Это второй Кузнецов – приехал в «Металлург» и ничего не делает. Имея такой талант и не попадать в состав в СКА…»

Максим Рыбин: Голдобин – это второй Кузнецов.

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин поделился мнением об игре нападающего Николая Голдобина, который набрал 10 (3+7) очков в 16 матчах за петербургский клуб в этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Давайте поговорим про еще про одного форварда СКА – Николая Голдобина. Ларионов его критикует, сам игрок то попадает в состав, то уходит в запас. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

– Имея такой талант и не попадать в состав в СКА… Вопросы должны быть к самому игроку.

Может, у него просто снизились требования к себе. Ларионов показывает, что если ты будешь соответствовать его требованиям, ты будешь играть, если нет, ты будешь сидеть.

Лично мое мнение, я думаю, что Голдобин этот сезон не доиграет. Для меня это второй Евгений Кузнецов , чтобы вы понимали: приехал в «Металлург » и ничего не делает, – сказал Максим Рыбин .