  • Владимир Плющев: «Все, кто играл за «Детройт» – кумиры, а все, кто за выступал за сборные СССР и России – капризные. Не пора ли начать ценить историю хоккея страны, завязав с «детройтами»?
9

Владимир Плющев: «Все, кто играл за «Детройт» – кумиры, а все, кто за выступал за сборные СССР и России – капризные. Не пора ли начать ценить историю хоккея страны, завязав с «детройтами»?

Владимир Плющев высказался про юбилей «Русской пятерки».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал 30-летний юбилей «Русской пятерки».

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«Неделя началась забавно. Торжества по поводу 30-летнего юбилея «Русской пятерки» «Детройта» запустила газета «Советский Спорт». Спрашивается, где советский спорт – и где американский? Королевство кривых зеркал!

Знаю, что многие в нашем хоккейном мире поддержали Виталия Семеновича Давыдова. Он правильно сказал, что в истории отечественного хоккея – множество уникальных троек и пятерок, которые оставят любой «Детройт» далеко позади. Но о чем тут говорить, если даже советский спорт их не вспоминает…

Кстати, лично меня огорчило и другое отечественное издание. Выдало большое интервью с неким «техником» нашей сборной, который прошелся чуть ли не по всем легендам нашего хоккея. Читал – и плевался.

Получилось, что все, кто играл за «Детройт» – наши кумиры, а все, кто за выступал за сборные СССР и России – тяжелые, капризные, вечно нарушающие режим неудачники.

В свое время работал в сборных России, но этого «техника» не видел. Потом уточнил – оказывается, в те годы он в основном терся вокруг женской сборной.

Скажите, о чем вы, журналисты, думаете, когда даете слово таким персонажам? И не пора ли начать ценить историю хоккея своей страны, завязав с «детройтами»? – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
