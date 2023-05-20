Депутат Свищев о венгерском болельщике в футболке с надписью «Россия» на ЧМ: «Мы примем его с распростертыми объятиями, протянем руку помощи, дружбы»

Дмитрий Свищев высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против (7:1).

«Безумное событие. На чемпионате мира, где не участвуют Россия и Белоруссия, запрещать символику этих стран, а Украину оставляют. Не нужно забывать, что Украина также является стороной конфликта.

Удивительно, это сделал гражданин Европы, независимого европейского государства. Он имеет право ходить в чем хочет и как хочет. Запреты доходят до идиотизма, к спорту это никакого отношения не имеет.

Я на месте болельщика подал бы в суд. Думаю, что он обратится к нам, к россиянам. Мы примем его с распростертыми объятиями, протянем руку помощи, дружбы и окажем всяческую поддержку. Человек пришел в одежде, в которой ему комфортно. Я оценил его поступок положительно, импонирует», – сказал заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Сборные России и были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.