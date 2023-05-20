Депутат Свищев о венгерском болельщике в футболке с надписью «Россия» на ЧМ: «Мы примем его с распростертыми объятиями, протянем руку помощи, дружбы»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Сборная Беларуси по хоккею Государственная дума Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ стиль Хоккей

Дмитрий Свищев высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1).

«Безумное событие. На чемпионате мира, где не участвуют Россия и Белоруссия, запрещать символику этих стран, а Украину оставляют. Не нужно забывать, что Украина также является стороной конфликта.

Удивительно, это сделал гражданин Европы, независимого европейского государства. Он имеет право ходить в чем хочет и как хочет. Запреты доходят до идиотизма, к спорту это никакого отношения не имеет.

Я на месте болельщика подал бы в суд. Думаю, что он обратится к нам, к россиянам. Мы примем его с распростертыми объятиями, протянем руку помощи, дружбы и окажем всяческую поддержку. Человек пришел в одежде, в которой ему комфортно. Я оценил его поступок положительно, импонирует», – сказал заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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22 комментария

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Fullhouse
Россиянам, которых в России же штрафуют по липовым статьям за музыку украинских исполнителей, желто-синие цвета, протянете эту руку? Или этой рукой задушите?
+58
-1
+57
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Arima Baki
российские чиновники: нам все равно на эти соревнования
так же российские чиновники когда кто-то надел там футболку с надписью Россия: мой герой, я вся твоя)
+33
0
+33
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MaEn
Ответ PolarBear
Странно. Венгр с надписью Россия на майке - примем с распростертыми объятиями. Я хоть 24 часа в сутки в майке с надписью Россия буду ходить у себя в Новосибирске - никто особо меня на руках носить почему то не будет, как венгра
А это потому, что политика довела до этого. Теперь и одинокий венгр в майке - уже достижение и друг.
Отличное признание в фиаско.
+29
-1
+28
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Olga.t
Одинокий венгр в майке "Россия" вызвал такой приступ восторга у депутата))
Других-то поводов нет, увы..
+25
0
+25
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PolarBear
Странно. Венгр с надписью Россия на майке - примем с распростертыми объятиями. Я хоть 24 часа в сутки в майке с надписью Россия буду ходить у себя в Новосибирске - никто особо меня на руках носить почему то не будет, как венгра
+21
-1
+20
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Харламов Никита
а как со своими гражданами в СинеЖелтых кроссовках или в жёлтых брюках и синей куртке поступать будете - выгонять пинком под зад ?!
ПОПУЛИСТ
+19
0
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alklimov2018
Свищева не выгонят из депутатов?
На всю страну так заявить о провальности внешней политики россии, приведшей к тому что венгр в Европе - единственный друг.
+9
0
+9
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Марина Игнатьева
Венгр уже поменял гражданство от греха подальше. И пол
+6
0
+6
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Olga.t
Ответ Rinat Zakirov
Комментарий удален модератором
Таких граждан слишком много, столько рук помощи во власти не наберешь)
А венгр один, ему запросто...
Наверное, он сам уже не рад этой шумихе с футболкой.
+5
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Костя Кот
я думаю он обратится к нам🙈
+2
0
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продавец-пипец
Деее_Билл!!При чем здесь сторона конфликта!!!Кто страна агрессор???Включи голову!!!
+5
-3
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Геннадий Тимченко
Ответ MaEn
А это потому, что политика довела до этого. Теперь и одинокий венгр в майке - уже достижение и друг. Отличное признание в фиаско.
прочитал - одинокий негр🤦🤣🤣🤣🤣
+2
-1
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Алексей Каракорум
Протянули тут как то руку уже.
+1
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deepinmyass
Ответ Olga.t
Одинокий венгр в майке "Россия" вызвал такой приступ восторга у депутата)) Других-то поводов нет, увы..
Да, это в духе нашей власти - ублажать нефритовый стержень каждого иностранца, кто при встрече не плюёт в лицо. Особенно, когда иностранец с запада.
+1
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Жесткий Костас
Приниматель, е! А мож он......? Поцелуешь его?
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vals1702
подарите новую майку
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Sobachkin
Покупной вброс
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
и в депутаты его сразу-)
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Red.Wings
прочитал сначала "о свингерском болельщике"
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Rinat Zakirov
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deepinmyass
Ответ PolarBear
Странно. Венгр с надписью Россия на майке - примем с распростертыми объятиями. Я хоть 24 часа в сутки в майке с надписью Россия буду ходить у себя в Новосибирске - никто особо меня на руках носить почему то не будет, как венгра
Потому что венгры для Свищева дороже русских, к сожалению...
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Roman Roman
Ответ vals1702
подарите новую майку
квартиру в Саранске
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