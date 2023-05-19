Кожевников о ЧМ-2023: «Фашизм там происходит! Я бы всех с латышскими паспортами выгнал отсюда»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1) в финском городе Тампере.

«Инцидент с болельщиком в футболке с надписью «Россия»? Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм!

Успокоиться надо, наверное. Что тут еще делать? У политиков спросите. Я что, политик? Я бы вообще всех, у кого латышские паспорта, выгнал бы отсюда», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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38 комментариев

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Buharoid
Выгнать людей из страны по признаку нации это конечно же не фашизм))
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Пользователь заблокирован
ха-ха! И фигня, что это было в Тампере! Какой красавец!
Он всех с финскими паспортами выгнать не хочет (Рома на выход!)? 😉
+56
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42mk@
удивительно то что казалось бы уважаемые взрослые люди совершенно не владеют терминами фашизм нацизм и дискриминация.
+27
-3
+24
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Орыс-орыс онбаган
И чем он отличается в данный момент от одного всемирно печально известного товарища?
+20
-3
+17
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Геннадий Тимченко
Ответ заблокированному пользователю
ха-ха! И фигня, что это было в Тампере! Какой красавец! Он всех с финскими паспортами выгнать не хочет (Рома на выход!)? 😉
да, с финнов начни, 🤡.🤣🤣🤣
+18
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Andrew Chepaylo
Ответ Орыс-орыс онбаган
И чем он отличается в данный момент от одного всемирно печально известного товарища?
В бункере не сидит😏
+19
-5
+14
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adimsonekat
Ответ Buharoid
Выгнать людей из страны по признаку нации это конечно же не фашизм))
Пятн ца. Вечер. Кожевников. Водка. Много.....
+15
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Mikl_5555
Старик че раскодировался?
+12
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Энтони Ларкин 39-71-72
Кожевников не в курсе, случайно. Доску Маннергейма, в одном городке, снесли уже или ещё нет? Или бухнул перед Германией-Австрией для куража?
+7
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Melnikov1968
Предположим выгнал всех латышей? Что будешь дальше делать? Ограниченное мышление, которое укладывается в примитивную формулу:всех выгнать, всех убрать, всех посадить, всех уничтожить. Что ещё ждать от пьющего человека?
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sled
Ответ 42mk@
удивительно то что казалось бы уважаемые взрослые люди совершенно не владеют терминами фашизм нацизм и дискриминация.
А ещё секта, хунта или олигарх гы
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lidia
раз в Тампере это.так может с финскими паспортами сначала выгнать.
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Dr. Heisenberg
Да, сами уже уехали. Латыши после выхода из колхоза стали играть на порядок лучше.
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Sovagr
Закусывать надо!
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Юрий Антонович
Ответ sled
Вы про какой городок, интересно?
На Неве.
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weiss
источник новости - какой-то непонятный рб-спорт, автор статьи - какой то ноунейм владислав уткин. спортс.ру в лице талантливой журналистки ее перепечатали, вы все начали комментировать фашизм😄😄😄 смешно. аудитория 👍
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ODESSA IS a FREE PORT !!!
А в Прибалтике живут неграждане и нелюди.
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Кеша
Ну , хорошо, Кожевников несёт пургу . А с какого перепугу в демократической и толерантной Европе заставили снять футболку ? Почему никто не возмущается ? Вы еще в трусы к нему загляните. Помнится в матче КХЛ на арене в Риге в центральном круге изобразили руны рейха . И тоже никто не возмущался . Это другое .
+5
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dosatuy
Ответ заблокированному пользователю
А Виктор Алкснис? 😉
А кто это???
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Пользователь заблокирован
Ответ dosatuy
Так а латышей у нас наверное и не осталось в стране.
А Виктор Алкснис? 😉
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Ростов-на-Дону
Ответ Евгений Румкин
Кожевников прав!!!
100%
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_Абырвалг_
Этому больше не наливать !
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Евгений Румкин
Кожевников прав!!!
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Ростов-на-Дону
Организаторы ЧМ-2023 в пидарных футболках...
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dosatuy
Так а латышей у нас наверное и не осталось в стране.
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