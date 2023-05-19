Кожевников о ЧМ-2023: «Фашизм там происходит! Я бы всех с латышскими паспортами выгнал отсюда»

Александр Кожевников высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1) в финском городе Тампере.

«Инцидент с болельщиком в футболке с надписью «Россия»? Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм!

Успокоиться надо, наверное. Что тут еще делать? У политиков спросите. Я что, политик? Я бы вообще всех, у кого латышские паспорта, выгнал бы отсюда», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.