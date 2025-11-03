Галлан рядом с открытой калиткой высказывал недовольство арбитрам после 4-го гола «Металлурга». «Шанхай» получил 8 минут штрафа в 1-м периоде

Жерар Галлан выразил недовольство работой арбитров в матче с «Металлургом».

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан апеллировал к судьям по ходу первого периода игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга » (1:4, первый перерыв).

Канадский специалист спустился к бортику и около открытой калитки высказывал недовольство к адрес арбитров.

Негодование тренера, по всей видимости, вызвало неудаление игрока «Металлурга» из-за задержки Никиты Попугаева. После этого уральцы убежали в контратаку и забили четвертый гол.

Хоккеисты Шанхая получили восемь минут штрафа в первом периоде матча.

На этом матче работают главные арбитры Евгений Гамалей и Вячеслав Шувалов.