Галлан рядом с открытой калиткой высказывал недовольство арбитрам после 4-го гола «Металлурга». «Шанхай» получил 8 минут штрафа в 1-м периоде
Жерар Галлан выразил недовольство работой арбитров в матче с «Металлургом».
Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан апеллировал к судьям по ходу первого периода игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:4, первый перерыв).
Канадский специалист спустился к бортику и около открытой калитки высказывал недовольство к адрес арбитров.
Негодование тренера, по всей видимости, вызвало неудаление игрока «Металлурга» из-за задержки Никиты Попугаева. После этого уральцы убежали в контратаку и забили четвертый гол.
Хоккеисты Шанхая получили восемь минут штрафа в первом периоде матча.
На этом матче работают главные арбитры Евгений Гамалей и Вячеслав Шувалов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
