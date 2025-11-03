Кузнецов не сыграет против «Шанхая». Разин снял форварда «Металлурга» с игры в прошлом матче с «Ак Барсом»
Евгений Кузнецов не сыграет против «Шанхай Дрэгонс».
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов не попал в состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Шанхая».
Напомним, что форвард досрочно завершил прошлую игру с «Ак Барсом» (1:4), сыграв только 5 минут и 3 секунды. Хоккеист досматривал матч переодетым.
Кузнецов стал хоккеистом уральского клуба 1 октября.
За команду он сыграл 8 матчей и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 1» и 6 минутах штрафа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
