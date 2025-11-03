Дмитрий Губерниев: «Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки – если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ»

Дмитрий Губерниев: Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Россиянин забил 976 голов с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. В активе Уэйна Гретцки 1016 шайб.

«Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки – если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ.

Хоккей – командная игра. Главное все-таки – Кубок Стэнли, а не личные рекорды. Что Овечкину эти рекорды, если команда не выигрывает трофей?

Ничего страшного, что Александр пока немного забивает на старте сезона. Он много отдыхал, была травма. У Овечкина все впереди, еще назабивает и возьмет свое», – сказал Губерниев.