Танев выписан из больницы после столкновения с Мичковым. Защитник «Торонто» помещен в список травмированных

Крис Танев выписан из больницы после столкновения с Матвеем Мичковым.

Защитник «Мэйпл Лифс» вернется в Торонто после того, как был вписан из больницы, в которую попал после получения травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».

В третьем периоде матча 35-летний хоккеист столкнулся с форвардом «Флайерс» Матвеем Мичковым , после чего упал на лед и оставался лежать лицом вниз, пока медики оказывали ему помощь. Танев был увезен со льда на носилках и отправлен в больницу.

Защитник «Торонто» помещен в список травмированных. Танев набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 5» в 8 матчах чемпионата НХЛ .

