Андрей Гаврилов: «СКА было бы совсем тяжело, если бы не Плешков. С ним они хоть какие-то очки набирают. Без него результата нет»

Андрей Гаврилов: Если бы не Плешков, СКА было бы тяжело.
Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов высказался о лучших голкиперах в начале этого сезона.
«Тяжело одного назвать. Плешков очень здорово смотрится, но его замучили травмы. Если бы не он, то СКА совсем тяжело бы было. С ним они хоть какие-то очки набирают. А без него результата нет.
Еще отмечу Фукале. У него все стабильно, и команда у него хорошая. Зак играет так, как от него и ожидали.
Здорово играет Дорожко, хотя последние игры у него небольшой спад. Который год Исаев играет стабильно. Не суперпупер, но без провалов.
И если выбирать одного, и добавить три-четыре игры, то по трети чемпионата все-таки Плешкова назову лучшим. Когда Плешков на льду и когда нет – большая разница в игре СКА», – сказал Андрей Гаврилов.
