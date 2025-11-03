Андрей Гаврилов: «СКА было бы совсем тяжело, если бы не Плешков. С ним они хоть какие-то очки набирают. Без него результата нет»

Андрей Гаврилов: Если бы не Плешков, СКА было бы тяжело.

Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов высказался о лучших голкиперах в начале этого сезона.

«Тяжело одного назвать. Плешков очень здорово смотрится, но его замучили травмы. Если бы не он, то СКА совсем тяжело бы было. С ним они хоть какие-то очки набирают. А без него результата нет.

Еще отмечу Фукале . У него все стабильно, и команда у него хорошая. Зак играет так, как от него и ожидали.

Здорово играет Дорожко , хотя последние игры у него небольшой спад. Который год Исаев играет стабильно. Не суперпупер, но без провалов.

И если выбирать одного, и добавить три-четыре игры, то по трети чемпионата все-таки Плешкова назову лучшим. Когда Плешков на льду и когда нет – большая разница в игре СКА», – сказал Андрей Гаврилов.