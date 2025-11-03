«Металлург» забил 4 гола и нанес 19 бросков в створ в 1-м периоде матча с «Шанхаем»
«Металлург» забил четыре гола в ворота Шанхай Дрэгонс» в первом периоде.
«Металлург» во главе с Андреем Разиным обыгрывает «Шанхай» со счетом 4:1 после первого периода в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральская команда также перебросала соперника со счетом 19:6.
В составе «Металлурга» голами отметились Даниил Вовченко, Руслан Исхаков, Никита Михайлис и Дмитрий Силантьев.
Кузнецов не сыграет против «Шанхая». Разин снял форварда «Металлурга» с игры в прошлом матче с «Ак Барсом»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости