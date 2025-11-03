Генменеджер «Авангарда» о переходе Костина: «С момента нашего первого предложения прошло много времени. Необходимо было заново проговаривать все условия»
Алексей Сопин: Рады, что Костин будет выступать за «Авангард».
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал переход нападающего Клима Костина в команду.
«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов».
Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия.
Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли.
Сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», – сказал Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал» Авангарда»
