Генменеджер «Авангарда» о переходе Костина: «С момента нашего первого предложения прошло много времени. Необходимо было заново проговаривать все условия»

Алексей Сопин: Рады, что Костин будет выступать за «Авангард».

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин прокомментировал переход нападающего Клима Костина в команду.

«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе «ястребов».

Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия.

Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ , способен действовать в любой роли.

Сегодня он проведет первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», – сказал Алексей Сопин .