«Каролина» вернула Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы. Он провел 1 матч за «Чикаго Вулвс», отразив 22 из 23 бросков «Марлис»
«Каролина» вернула Петра Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму.
«Каролина» вернула вратаря Петра Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы.
26-летний россиянин еще не провел ни одного матча за «Харрикейнс» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин пропустил старт сезона в связи с травмой нижней части тела. В АХЛ он провел одну игру за «Чикаго Вулвс» – против «Торонто Марлис» (4:1), отразив 22 из 23 бросков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Каролины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости