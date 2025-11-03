«Каролина» вернула Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы. Он провел 1 матч за «Чикаго Вулвс», отразив 22 из 23 бросков «Марлис»

«Каролина» вернула Петра Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму.

«Каролина » вернула вратаря Петра Кочеткова из АХЛ, куда ранее отправила набирать форму после травмы.

26-летний россиянин еще не провел ни одного матча за «Харрикейнс» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ .

Россиянин пропустил старт сезона в связи с травмой нижней части тела. В АХЛ он провел одну игру за «Чикаго Вулвс » – против «Торонто Марлис» (4:1), отразив 22 из 23 бросков.