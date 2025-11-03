Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Голкипер выиграл 1 из 10 матчей в сезоне КХЛ, пропуская в среднем 3,83 шайбы

Луи Доминге покинул «Сибирь».

«Сибирь » сообщила об уходе голкипера Луи Доминге из команды по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Луи за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Канадский голкипер перешел в новосибирскую команду в июле 2025 года.

В этом сезоне Доминге провел 10 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 1 победу, пропуская в среднем 3,83 шайбы и отражая 89,2% бросков.

