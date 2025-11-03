Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Голкипер выиграл 1 из 10 матчей в сезоне КХЛ, пропуская в среднем 3,83 шайбы
Луи Доминге покинул «Сибирь».
«Сибирь» сообщила об уходе голкипера Луи Доминге из команды по семейным обстоятельствам.
«Мы благодарим Луи за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Канадский голкипер перешел в новосибирскую команду в июле 2025 года.
В этом сезоне Доминге провел 10 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 1 победу, пропуская в среднем 3,83 шайбы и отражая 89,2% бросков.
Статистику голкипера можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости