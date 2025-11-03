Юров о контракте Капризова: «Вознаграждение за труд и работу с самого детства. Кирилл хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу»

Данила Юров: Контракт Капризова – вознаграждение за труд и работу.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров высказался о новом договоре Кирилла Капризова.

Россиянин ранее продлил контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

– Кирилл Капризов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом, когда вступит в силу его новый контракт. Как его поздравили?

– Просто поздравил. Он подписал хороший контракт – это вознаграждение за его труд и работу с самого детства.

– В чем уникальность Кирилла?

– Он хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу.

Когда все летят в оборону, он может дать по тормозам, и у него открывается вариант под передачу. У него есть хладнокровие, – сказал Данила Юров .