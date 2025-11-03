«Сибирь» решила расторгнуть контракт с Доминге. Вратарь выиграл 1 из 10 матчей в сезоне КХЛ (Metaratings)
Луи Доминге покинет «Сибирь».
Менеджмент «Сибири» принял решение расстаться с канадским голкипером Луи Доминге, сообщил Metaratings.
Вместо канадца новосибирский клуб подпишет вратаря Константина Волкова.
В этом сезоне Доминге провел 10 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 1 победу, пропуская в среднем 3,83 шайбы и отражая 89,2% бросков.
Статистику голкипера можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
