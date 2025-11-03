Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 19-летнего форварда 11 очков в 8 играх за фарм «Калгари»
Матвей Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Калгари».
Форвард «Калгари Рэнглерс» Матвей Гридин установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом» (6:1).
На счету 19-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 8 играх в сезоне за фарм «Флэймс». В 4 играх в НХЛ Гридин забросил 1 шайбу.
Отметим, что третий гол «Рэнглерс» в матче забил форвард Айдар Суниев. В 10 играх у него 2 (2+0) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости