Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 19-летнего форварда 11 очков в 8 играх за фарм «Калгари»

Матвей Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Калгари».

Форвард «Калгари Рэнглерс » Матвей Гридин установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом » (6:1).

На счету 19-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 8 играх в сезоне за фарм «Флэймс». В 4 играх в НХЛ Гридин забросил 1 шайбу.

Отметим, что третий гол «Рэнглерс» в матче забил форвард Айдар Суниев . В 10 играх у него 2 (2+0) очка.