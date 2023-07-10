«Сибирь» подписала лучшего снайпера сезона АХЛ Андреоффа, представив его отрывком из «Истории игрушек»

Энди Андреофф перешел в «Сибирь».

32-летний канадский нападающий подписал контракт, рассчитанный до окончания ближайшего сезона.

В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров « » – фарм-клуба « ».

Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.

При этом с 37 шайбами он стал лучшим снайпером лиги и получил приз Уилли Маршалла.

В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.

Оформив переход нападающего, новосибирский клуб закрыл последнюю легионерскую вакансию в команде.

« » сообщила о подписании новичка, выложив отрывок из серии мультфильмов «История игрушек».









