«Сибирь» подписала лучшего снайпера сезона АХЛ Андреоффа, представив его отрывком из «Истории игрушек»
Энди Андреофф перешел в «Сибирь».
32-летний канадский нападающий подписал контракт, рассчитанный до окончания ближайшего сезона.
В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».
Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.
При этом с 37 шайбами он стал лучшим снайпером лиги и получил приз Уилли Маршалла.
В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.
Оформив переход нападающего, новосибирский клуб закрыл последнюю легионерскую вакансию в команде.
«Сибирь» сообщила о подписании новичка, выложив отрывок из серии мультфильмов «История игрушек».
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