«Сибирь» подписала лучшего снайпера сезона АХЛ Андреоффа, представив его отрывком из «Истории игрушек»

Теги Сибирь переходы Айлендерс НХЛ КХЛ Бриджпорт Энди Андреофф Хоккей

Энди Андреофф перешел в «Сибирь».

32-летний канадский нападающий подписал контракт, рассчитанный до окончания ближайшего сезона.

В прошлом сезоне Андреофф занял второе место в списке бомбардиров «Бриджпорта» – фарм-клуба «Айлендерс».

Энди набрал 65 (37+28) очков в 69 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В гонке бомбардиров в команде он уступил только Крису Терри, который отметился 78 баллами.

При этом с 37 шайбами он стал лучшим снайпером лиги и получил приз Уилли Маршалла.

В НХЛ Андреофф провел 188 матчей и набрал 27 (14+13) очков.

Оформив переход нападающего, новосибирский клуб закрыл последнюю легионерскую вакансию в команде.

«Сибирь» сообщила о подписании новичка, выложив отрывок из серии мультфильмов «История игрушек».





Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Дэвиду, ещё бы Агостино взять. Зажгли бы с Андреофом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cnfc
Поздравляю . Шоу на новой арене обеспечено!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
###sibir###
Удачи и результатов в сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Топорное представление, если честно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ковырялов
Ответ Dundee
Дэвиду, ещё бы Агостино взять. Зажгли бы с Андреофом.
Увы но по легионерам мы все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий