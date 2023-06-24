Бабаев о Шумакове в «Ладе»: «Сергей поехал на лидирующие роли. С «Сибирью» договорились, ждали 2 месяца – никакой реакции»

Теги Сибирь Лада Кирилл Фастовский Дмитрий Квартальнов Шуми Бабаев Динамо Минск КХЛ Сергей Шумаков Хоккей

Шуми Бабаев высказался о переходе форварда Сергея Шумакова в «Ладу».

30-летний игрок подписал с клубом из Тольятти контракт на один сезон. 

«С Минском мы не вступали в переговоры. Сергей не очень удачно там выступил, это нормально, что «Динамо» не предложило ему новый контракт. Но у Квартальнова, думаю, он опять заиграл бы, ведь это тренер, который дал Сергею дорогу в КХЛ, у них хорошие отношения и взаимопонимание.

Да, была договоренность с Фастовским (гендиректором «Сибири» – прим. Sports.ru), а потом просто два месяца ждали, никакой реакции не было. В итоге Сергей поехал в команду, где у него будут лидирующие роли.

Кстати, Фастовский говорил, что подписание Шумакова – это не первоочередная задача, хотя восстановить связку с Беком, на мой взгляд, вполне себе первоочередная задача. Но мы больше ждать не могли», – сказал агент хоккеиста. 

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2 комментария

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цэсемьэр
ждать они больше не могли😁
по прошлому сезону вы так подождали, что игрок чуть было карьеру не закончил.
чем Витязь был хуже Лады?
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Ыжык
Не доиграет он там сезон
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