Александр Шаров: «В ЦСКА люди идут выигрывать кубки, там у них в голове это вбито. В «Сибири» нет менталитета победителей»

Теги Салават Юлаев Сибирь ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Шаров Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Шаров высказался об отличиях в менталитете «Сибири» и ЦСКА.

В межсезонье форвард перешел из новосибирского клуба в «Салават Юлаев», подписав контракт на 2 года. 

– «Сибирь» первой обеспечила себе место в плей-офф на Востоке, лидировала в конференции, а потом вы опустились до шестого места и проиграли в первом раунде. Что случилось?

– Когда мы вышли на первое место, то слишком рано поверили в себя. У нас был выезд на Дальний Восток, мы сыграли там не так, как хотели. Мне кажется, что мы не были готовы к такому успеху, думали, что если мы идем на первом месте, то следующие матчи будем тоже выигрывать. Это был хороший урок для нас. А если говорить про плей-офф, то там просто «Авангард» оказался гораздо опытнее нас.

– Можно сказать, что вам не хватило менталитета большого клуба? ЦСКА, например, в плей-офф может вытащить практически любой матч.

– Да, конечно, я думаю, что именно в этом дело. Если говорить о ЦСКА, то люди туда идут для того, чтобы выигрывать кубки, там у них в голове это все вбито.

Когда ты приходишь в «Сибирь», то ты хочешь забраться выше, но понимаешь, что это будет какая-то сенсация, потому что у вас нет менталитета победителей. Перед сезоном у ЦСКА и «Сибири» вообще задачи разные, поэтому чего тут говорить, – сказал Шаров

5 комментариев

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АРХАТ
Бюджет ЦСКА в минувшем сезоне 895 млн
Бюджет Сибири 495 млн
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Bratsk Bruins
Начинается. Что один ЦСКА по такой логике постоянно будет чемпионом?
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4k7shv9zrw
Потом про Салават тоже самое будет говорить..
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mitos
Чем плоха ментальность в Торпедо? Может нужно больше работать над собой, а не ныть?
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Кеша
В ЦСКА идут за кубками , Шаров забыл добавить- а в СКА идут за зарплатой . Вот и вся разница .
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