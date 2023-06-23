Александр Шаров: «В ЦСКА люди идут выигрывать кубки, там у них в голове это вбито. В «Сибири» нет менталитета победителей»

Александр Шаров высказался об отличиях в менталитете «Сибири» и ЦСКА.

В межсезонье форвард перешел из новосибирского клуба в « », подписав контракт на 2 года.

– «Сибирь» первой обеспечила себе место в плей-офф на Востоке, лидировала в конференции, а потом вы опустились до шестого места и проиграли в первом раунде. Что случилось?

– Когда мы вышли на первое место, то слишком рано поверили в себя. У нас был выезд на Дальний Восток, мы сыграли там не так, как хотели. Мне кажется, что мы не были готовы к такому успеху, думали, что если мы идем на первом месте, то следующие матчи будем тоже выигрывать. Это был хороший урок для нас. А если говорить про плей-офф, то там просто «Авангард» оказался гораздо опытнее нас.

– Можно сказать, что вам не хватило менталитета большого клуба? ЦСКА, например, в плей-офф может вытащить практически любой матч.

– Да, конечно, я думаю, что именно в этом дело. Если говорить о ЦСКА, то люди туда идут для того, чтобы выигрывать кубки, там у них в голове это все вбито.

Когда ты приходишь в «Сибирь», то ты хочешь забраться выше, но понимаешь, что это будет какая-то сенсация, потому что у вас нет менталитета победителей. Перед сезоном у и « » вообще задачи разные, поэтому чего тут говорить, – сказал .