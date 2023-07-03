Егор Аланов: «Сибирь» могла выиграть серию у «Авангарда». 1-4 – не самый справедливый счет»

Егор Аланов считает, что «Сибирь» могла победить «Авангард» в плей-офф КХЛ.

– Что у «Сибири» надломилось в плей-офф? Со стороны показалось, что счет 1-4 в серии с « » не вытекал из логики.

– Согласен. Может быть, я слишком сильно люблю себя и команду, но 1-4 – это не самый справедливый счет.

Считаю, что мы вообще могли выиграть серию. Просто нам везде чего-то помаленьку не хватило.

В той же третьей игре мы столько раз были в миллиметрах от гола из-за этих штанг. В четвертой игре столько времени давили.

В пятой уже думал, что точно выиграем в овертайме, когда сравняли счет. Значит, просто были хуже. Но мы могли и должны были выигрывать больше матчей в этой серии.

– С позиции игрового стиля «Сибирь» в регулярке и в плей-офф отличалась? Бросалось в глаза, что вы играли с Омском больше первым номером.

– На самом деле в этом сезоне мы гораздо чаще стали играть от атаки, чем в первый сезон при Андрее Алексеевиче (Мартемьянове).

Конечно, не всегда, но разница ощущалась. Да, в плей-офф достаточно было посмотреть на разницу бросков.

Понятно, что она ничего не говорит с позиции итогового результата. Зато показывает то, как мы хотели выиграть и горели игрой.

В таком исходе можно винить только себя. Обидно, что именно так закончили сезон, потому что могли проходить дальше.

Тем более, я за весь год пропустил только один матч, поэтому для меня он точно стал особенным, – сказал защитник « » .