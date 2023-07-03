Егор Аланов: «Сибирь» могла выиграть серию у «Авангарда». 1-4 – не самый справедливый счет»
Егор Аланов считает, что «Сибирь» могла победить «Авангард» в плей-офф КХЛ.
– Что у «Сибири» надломилось в плей-офф? Со стороны показалось, что счет 1-4 в серии с «Авангардом» не вытекал из логики.
– Согласен. Может быть, я слишком сильно люблю себя и команду, но 1-4 – это не самый справедливый счет.
Считаю, что мы вообще могли выиграть серию. Просто нам везде чего-то помаленьку не хватило.
В той же третьей игре мы столько раз были в миллиметрах от гола из-за этих штанг. В четвертой игре столько времени давили.
В пятой уже думал, что точно выиграем в овертайме, когда сравняли счет. Значит, просто были хуже. Но мы могли и должны были выигрывать больше матчей в этой серии.
– С позиции игрового стиля «Сибирь» в регулярке и в плей-офф отличалась? Бросалось в глаза, что вы играли с Омском больше первым номером.
– На самом деле в этом сезоне мы гораздо чаще стали играть от атаки, чем в первый сезон при Андрее Алексеевиче (Мартемьянове).
Конечно, не всегда, но разница ощущалась. Да, в плей-офф достаточно было посмотреть на разницу бросков.
Понятно, что она ничего не говорит с позиции итогового результата. Зато показывает то, как мы хотели выиграть и горели игрой.
В таком исходе можно винить только себя. Обидно, что именно так закончили сезон, потому что могли проходить дальше.
Тем более, я за весь год пропустил только один матч, поэтому для меня он точно стал особенным, – сказал защитник «Сибири» Егор Аланов.
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