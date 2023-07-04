«Сибирь» подписала Павла Гоголева на год. Форвард набрал 82 очка в сезоне ECHL за клуб из системы «Торонто»

«Сибирь» подписала форварда Павла Гоголева на год.

23-летний игрок ранее не выступал за российские клубы на взрослом уровне.

В минувшем сезоне он провел 3 матча в за «Рокфорд» и « », забросив 1 шайбу.

В ECHL за «Ньюфаундленд» (клуб представляет систему «Торонто» в третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки) провел 46 игр в регулярном чемпионате и набрал 65 (33+32) очков. В плей-офф добавил 17 (8+9) баллов в 16 матчах.